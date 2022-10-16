В Екатеринбурге сотрудники IKEA получили 8 месячных окладов после увольнения

17 октября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Бывшим сотрудникам IKEA выплатили более 300 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После закрытия магазинов шведской мебельной сети IKEA в Екатеринбурге ее сотрудникам было выплачено по восемь месячных окладов. Об этом URA.RU рассказал один из бывших менеджеров Алексей. «При увольнении каждый получил по восемь месячных окладов. Обычным сотрудникам, работавшим на полную ставку, выплатили примерно по 300 тысяч рублей. Люди, занимавшие более высокие должности, получили порядка 400-500 тысяч», — уточнил Алексей. По его словам, солидные выплаты были начислены для того, чтобы у бывших сотрудников IKEA была возможность спокойно найти достойную работу. Обычно в России при сокращении сотрудника или увольнении в связи с закрытием фирмы выплачивается средний заработок за три месяца с зачетом выходного пособия. Алексей признался, что свои выплаты он положил на счет и использует как стартовый капитал. «В нашем коллективе в Екатеринбурге не было тех, кто остался недоволен или плохо отзывался об IKEA из-за ее ухода с рынка», — добавил молодой человек. Об окончательном уходе IKEA из России стало известно в июне. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка сеть распродала все товары на онлайн-распродаже.

После закрытия магазинов шведской мебельной сети IKEA в Екатеринбурге ее сотрудникам было выплачено по восемь месячных окладов. Об этом URA.RU рассказал один из бывших менеджеров Алексей. «При увольнении каждый получил по восемь месячных окладов. Обычным сотрудникам, работавшим на полную ставку, выплатили примерно по 300 тысяч рублей. Люди, занимавшие более высокие должности, получили порядка 400-500 тысяч», — уточнил Алексей. По его словам, солидные выплаты были начислены для того, чтобы у бывших сотрудников IKEA была возможность спокойно найти достойную работу. Обычно в России при сокращении сотрудника или увольнении в связи с закрытием фирмы выплачивается средний заработок за три месяца с зачетом выходного пособия. Алексей признался, что свои выплаты он положил на счет и использует как стартовый капитал. «В нашем коллективе в Екатеринбурге не было тех, кто остался недоволен или плохо отзывался об IKEA из-за ее ухода с рынка», — добавил молодой человек. Об окончательном уходе IKEA из России стало известно в июне. Такое решение было принято в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Перед уходом с рынка сеть распродала все товары на онлайн-распродаже.