Челябинские экс-силовики отправили мед и теплые вещи на фронт

Жители Карталинского района собрали 75 килограмм меда и вещи для бойцов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ветераны и пенсионеры силовых структур Карталинского района (Челябинская область) собрали 75 килограмм меда и теплые вещи для бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает газета «Карталинская новь».

«В городе продолжается сбор вещей и предметов первой необходимости для наших бойцов и нуждающихся жителей Донбасса. 75 килограмм меда передали в депутатский центр ветераны и пенсионеры силовых структур. Они также передали вещей на сумму 45 тысяч рублей», — пишет «Карталинская новь».

Жительница Карталов Анна Сивкова принесла в центр сбора помощи носки, шапки и костюмы. Эти вещи ей предоставил магазин «Седьмое небо». Ранее глава района Анатолий Вдовин лично отвез мобилизованным жителям области посылку, которую сформировали на деньги сотрудников администрации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Ее цель, по словам представителей власти РФ, призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе.