В соцсетях указали на ошибку Зеленского, спровоцировавшую конфликт с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленскому указали на то, что у него был шанс на переговоры с РФ и мирное решение конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому стал пост в Twitter (заблокирован на территорий РФ), опубликованный главой украинского государства, в котором он обвиняет Россию во всех бедах.

«Господин президент. Вам давали шанс на переговоры о безопасности и мире с Россией в феврале 2022 года, но вы предпочли прислушаться к США и НАТО, к сожалению, сейчас Украина находится на грани», — делится комментарием пользователя @WilsonSaira сайт «Подмосковье сегодня». Также он добавил, Зеленский должен был рискнуть ради мирного решения конфликта с РФ. @Mr_Akiiki присоединился, заявив: «Чем раньше вы призовете к переговорам, тем лучше для вашего народа».

Один из комментаторов задался вопросом, что происходит в голове у Зеленского, когда он нажимает на кнопку запуска ракеты, зная, что она поразит мирных жителей. На что другой читатель ему ответил: «Спросите об этом Зеленского. Он нажимал эту кнопку, когда бомбили Донбасс».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Одной из причин стало желание Украины вступить в НАТО. Позже Зеленский просил совершить по России «превентивный» удар, однако позже открестился от своих слов.

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Американские пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Причиной тому стал пост в Twitter (заблокирован на территорий РФ), опубликованный главой украинского государства, в котором он обвиняет Россию во всех бедах. «Господин президент. Вам давали шанс на переговоры о безопасности и мире с Россией в феврале 2022 года, но вы предпочли прислушаться к США и НАТО, к сожалению, сейчас Украина находится на грани», — делится комментарием пользователя @WilsonSaira сайт «Подмосковье сегодня». Также он добавил, Зеленский должен был рискнуть ради мирного решения конфликта с РФ. @Mr_Akiiki присоединился, заявив: «Чем раньше вы призовете к переговорам, тем лучше для вашего народа». Один из комментаторов задался вопросом, что происходит в голове у Зеленского, когда он нажимает на кнопку запуска ракеты, зная, что она поразит мирных жителей. На что другой читатель ему ответил: «Спросите об этом Зеленского. Он нажимал эту кнопку, когда бомбили Донбасс». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Одной из причин стало желание Украины вступить в НАТО. Позже Зеленский просил совершить по России «превентивный» удар, однако позже открестился от своих слов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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