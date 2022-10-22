Жители Херсона покидают город, 1,5 млн украинцев лишились света: главное к вечеру 22 октября

На Украине продолжают сообщать о взрывах — на этот раз в Одесской, Киевской и Черкасской областях (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре 1,5 миллиона украинцев лишись электричества. Жителей Херсона призвали срочно покинуть город. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 октября.
- В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что от света отключены 1,5 миллиона украинцев. Это связано с массированными ударами России по территории с 10 октября.
- Власти Херсона призвали жителей незамедлительно покинуть город. Их призывают переправиться на левый берег Днепра.
- Россия выиграет любую войну, если она будет народной. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
- Также Кириенко предложил прославлять учителей, воспитавших участников спецоперации. По его словам, это будет правильным решением.
- Двое человек погибли при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Шебекино в Белгородской области. Жертвами оказались мужчина и подросток.
- Российские войска уничтожили нефтехранилище с 56 тысячами тонн дизельного топлива. Оно находилось в районе Алексеевки Днепропетровской области.
- В Одесской, Киевской и Черкасской областях сообщали о взрывах. По словам представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука, велись обстрелы южных районов страны.
- До 6 ноября на приграничных территориях с Украиной продлен желтый уровень террористической опасности. В Белгородской и Курской областях.
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке от обязательных платежей для мобилизованных россиян. Они временно освобождаются от уплаты налогов, сборов и страховых взносов.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля с целью помощи мирного населения Донбасса. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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