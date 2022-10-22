Кириенко предложил прославлять учителей, воспитавших участников СВО

Сергей Кириенко предложил награждать учителей участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в участниках специальной военной операции. Об этом он рассказал во время Всероссийского форума классных руководителей.

«<…> Наши ребята — настоящие герои! Мне кажется, было бы правильно <…> чтобы соответствующую благодарность и признание от общества получал не только сам герой [спецоперации], но и <…> тот учитель, который когда-то сформировал в нем <…> настоящее правильное чувство патриотизма и чувство гордости», — уточнил Кириенко. Трансляция велась на официальном сайте форума.

Первый заместитель также подчеркнул, что Россия в ходе спецоперации защищает свою территорию, культуру и историческую память. Это является особой, важной задачей. Кроме того, в ходе форума Кириенко уточнил, что Россия обязательно выиграет и «горячую», и экономическую, и психологическую войну [Украины против России]. Но чтобы это произошло данная война, по его мнению, должна стать по-настоящему народной.

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну», — уточнил он. Также он подчеркнул, что вклад от человека может быть любым, вплоть до письма поддержки участнику спецоперации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также в демилитаризации и денацификации страны.

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