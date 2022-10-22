«Известия»: мужчина и подросток погибли при обстреле ВСУ белгородского села

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, частный сектор, село белозерское
При обстреле села в Белгородской области погиб подросток Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области — мужчина и подросток. Об этом сообщают «Известия».

«Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области. <…> Предварительно, это взрослый мужчина и шестнадцатилетний подросток», — уточняет издание, ссылаясь на свой источник.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают Белгородскую область, которая граничит с Украиной. Например, ранее ВСУ обстреляли садик, школу и жилые дома в Белгородской области.

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Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области — мужчина и подросток. Об этом сообщают «Известия». «Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области. <…> Предварительно, это взрослый мужчина и шестнадцатилетний подросток», — уточняет издание, ссылаясь на свой источник. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают Белгородскую область, которая граничит с Украиной. Например, ранее ВСУ обстреляли садик, школу и жилые дома в Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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