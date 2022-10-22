«Известия»: мужчина и подросток погибли при обстреле ВСУ белгородского села

При обстреле села в Белгородской области погиб подросток
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области — мужчина и подросток. Об этом сообщают «Известия».
«Два человека погибли при обстреле села Шебекино в Белгородской области. <…> Предварительно, это взрослый мужчина и шестнадцатилетний подросток», — уточняет издание, ссылаясь на свой источник.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают Белгородскую область, которая граничит с Украиной. Например, ранее ВСУ обстреляли садик, школу и жилые дома в Белгородской области.
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