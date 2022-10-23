Курганцы из военно-спортивного клуба попросились на фронт одной командой

Командир и инструкторы военно-спортивного клуба «Разведчик» отправилась в Елань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане командир военно-спортивного клуба «Разведчик» Андрей Сурин попросил сформировать из инструкторов одну команду, чтобы вместе с коллегами отправиться в зону специальной военной операции. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU с места отправки мобилизованных из Кургана в Елань.

«Я лично пришел к военкому и сказал: „Моих ребят оправляют, я тоже хочу вместе с ними. У нас специальная подготовка, у нас есть особые знания, мы хотим пойти вместе“. Военком пошел нам навстречу и сформировал нас в одну команду», — рассказал Сурин.

По словам командира клуба, часть инструкторов получили повестки в конце сентября. Кто не получил повестку, решил пойти добровольцем. Отправки курганцы ждали почти месяц. Главный совет командира Сурина мобилизованным — не бояться и не терять голову.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане возобновились отправки мобилизованных в воинскую часть в Елани. Также житель Кургана с опытом боевых действий, призванный по частичной мобилизации, посоветовал землякам при отправке в военные части взять скотч или изоленту. Скотч потребуются чтобы что-то закрепить на обмундировании или в рюкзаке.