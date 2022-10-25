В Хэллоуин челябинцев напугают радиоактивными страшилками

Жителям развенчают пугающие байки о радиоактивных отходах Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии Хэллоуина, 27 октября, в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска пройдет «Вечер научных страшилок». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

«Целью вечера станет развенчание устойчивых антинаучных мифов. Экспертом проекта выступит директор департамента коммуникаций Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Никита Медянцев», — заявили URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ.

Пугающие истории о радиоактивных отходах также разберет директор департамента коммуникаций НО РАО Никита Медянцев. Он расскажет, действительно ли радиоактивные отходы закапывают в землю и оказывают ли пункты хранения таких отходов необратимое влияние на окружающую среду и вызывают болезни у людей.

Страшилки о том, что атомные электростанции вредят экологии, в Екатеринбурге разберет Александра Вальцева, старший преподаватель кафедры тепловых электрических станций Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина. Спикер расскажет о том, какие способы получения энергии безопаснее и почему альтернативные «зеленые» источники энергии не совсем экологичные.