В Челябинске перестали нападать на бригады скорой помощи

В 2022 году у медиков СП внештатная ситуация возникла всего 8 раз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске за три года более чем в шесть раз сократилось количество нападений на бригады скорой помощи. Об этом 26 октября сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

«Все 76 медицинских автомобилей Челябинска были оснащены тревожными кнопками вневедомственной охраны Росгвардии. За три года количество нападений на медиков сократилось более чем в шесть раз. В 2020 году было зарегистрировано 52 вызова, в 2021 году — 34 выезда, а по состоянию на конец октября 2022 росгвардейцы выезжали всего 8 раз», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказывают врачи, иногда родственники или приятели пациентов, находясь в неадекватном состоянии, требовали «оживить» больного, не пропускали фельдшера из подъезда в квартиру. Возникали ситуации, когда жители нападали на медиков с топором и наносили им побои.

Проанализировав успешный опыт Челябинска, с 1 мая все 15 автомобилей в Миассе также были оснащены мобильными тревожными кнопками. Помощь росгвардейцев миасским медикам пока не требовалась.