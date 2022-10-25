Священник из Нижневартовска проводил братьев в военный гарнизон. Фото

26 октября 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Настоятель храма Николы Чудотворца в Нижневартовске протоиерей Владимир Захаров отправил в военные гарнизоны троих братьев Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Братья настоятеля храма Николы Чудотворца в Нижневартовске (ХМАО) протоиерея Владимира Захарова отправились в военные гарнизоны Уральского федерального округа. Отец Владимир рассказал журналисту URA.RU, что молится о возвращении жителей города, и даже сам хотел пойти на фронт. «Трое моих братьев: один родной и два двоюродных — уже проходят боевое слаживание в учебных центрах. Пока они не отправились в зону боевых действий. Я тоже подавал прошение, чтобы поехать на фронт капелланом, но пока не получил одобрения патриархата. Сейчас я молюсь, чтобы все вартовчане вернулись живыми», — поделился отец Владимир. По словам отца Владимира, священник не может принимать участие в боевых действиях как мобилизованный или доброволец, иначе его лишат сана. «Для меня служение превыше всего», — отмечает священник. Несмотря на востребованность капелланов на передовой, он пока не может оставить приход — замену настоятелю найти очень сложно. «В Нижневартовске не так много православных храмов, и на каждого настоятеля у нас несколько тысяч прихожан», — отмечает священник. Ранее URA.RU рассказывало о пяти православных священниках из ХМАО, которые хотят попасть на фронт. По словам представителя Ханты-Мансийской митрополии, они пока не готовы обсуждать свое решение с прессой и еще не подали прошения. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.

Братья настоятеля храма Николы Чудотворца в Нижневартовске (ХМАО) протоиерея Владимира Захарова отправились в военные гарнизоны Уральского федерального округа. Отец Владимир рассказал журналисту URA.RU, что молится о возвращении жителей города, и даже сам хотел пойти на фронт. «Трое моих братьев: один родной и два двоюродных — уже проходят боевое слаживание в учебных центрах. Пока они не отправились в зону боевых действий. Я тоже подавал прошение, чтобы поехать на фронт капелланом, но пока не получил одобрения патриархата. Сейчас я молюсь, чтобы все вартовчане вернулись живыми», — поделился отец Владимир. По словам отца Владимира, священник не может принимать участие в боевых действиях как мобилизованный или доброволец, иначе его лишат сана. «Для меня служение превыше всего», — отмечает священник. Несмотря на востребованность капелланов на передовой, он пока не может оставить приход — замену настоятелю найти очень сложно. «В Нижневартовске не так много православных храмов, и на каждого настоятеля у нас несколько тысяч прихожан», — отмечает священник. Ранее URA.RU рассказывало о пяти православных священниках из ХМАО, которые хотят попасть на фронт. По словам представителя Ханты-Мансийской митрополии, они пока не готовы обсуждать свое решение с прессой и еще не подали прошения. В России частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность, для участия в спецоперации на территории Украины.