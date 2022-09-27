27 сентября 2022

Православные священники из ХМАО собираются поехать на Украину

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I Международный съезд православной молодежи. 18 ноября 2014 г. Москва, священники, вов, война, религия, православие
Православные священники из ХМАО захотели участвовать в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Православные священники из ХМАО готовы участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии Антоний Долгушин.

«Пять священников изъявили желание ехать в зону боевых действий еще до объявления мобилизации. А теперь их стало даже больше. Но пока они не готовы с кем-то об этом разговаривать», — сказал Долгушин. Если священники действительно отправятся в зону боевых действий, то некоторые православные приходы останутся без настоятелей. Пока желание священников, которые хотят присоединиться к мобилизации, рассматривается. Документы они еще не подавали.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

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Православные священники из ХМАО готовы участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии Антоний Долгушин. «Пять священников изъявили желание ехать в зону боевых действий еще до объявления мобилизации. А теперь их стало даже больше. Но пока они не готовы с кем-то об этом разговаривать», — сказал Долгушин. Если священники действительно отправятся в зону боевых действий, то некоторые православные приходы останутся без настоятелей. Пока желание священников, которые хотят присоединиться к мобилизации, рассматривается. Документы они еще не подавали. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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