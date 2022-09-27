Православные священники из ХМАО собираются поехать на Украину

28 сентября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Православные священники из ХМАО захотели участвовать в СВО Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Православные священники из ХМАО готовы участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии Антоний Долгушин. «Пять священников изъявили желание ехать в зону боевых действий еще до объявления мобилизации. А теперь их стало даже больше. Но пока они не готовы с кем-то об этом разговаривать», — сказал Долгушин. Если священники действительно отправятся в зону боевых действий, то некоторые православные приходы останутся без настоятелей. Пока желание священников, которые хотят присоединиться к мобилизации, рассматривается. Документы они еще не подавали. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.

Православные священники из ХМАО готовы участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Об этом URA.RU сообщил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии Антоний Долгушин. «Пять священников изъявили желание ехать в зону боевых действий еще до объявления мобилизации. А теперь их стало даже больше. Но пока они не готовы с кем-то об этом разговаривать», — сказал Долгушин. Если священники действительно отправятся в зону боевых действий, то некоторые православные приходы останутся без настоятелей. Пока желание священников, которые хотят присоединиться к мобилизации, рассматривается. Документы они еще не подавали. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в Российской Федерации частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призыв коснется тех, кто находится в запасе: в первую очередь, это служившие в армии, с учетом воинских специальностей и боевого опыта. Студентов и срочников, отметил Шойгу, частичная мобилизация не затронет.