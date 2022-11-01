Авария произошла вечером 1 ноября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге пенсионер на Volkswagen Passat сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen Passat, двигаясь по проспекту Космонавтов, допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала девочка 11-и лет, с ушибами доставлена в детскую городскую больницу № 9», — сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла вечером 1 ноября. Водителем оказался 72-летний мужчина с опытом вождения 24 года. Екатеринбуржец пояснил, что не заметил пешеходов из-за дождя и плохой видимости в темное время суток.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Викулова в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку и ребенка. Пешеходы переходили дорогу на красный сигал светофора.