На улице Викулова в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку и ребенка, которые переходили дорогу на красный свет. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«На улице Викулова около остановки Металлургов примерно в 13:10 машина сбила бабушку и ребенка. Приехали две машины скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники работают на месте и выясняют обстоятельства аварии. «По предварительной информации, бабушка с ребенком переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщили там. Ребенка и бабушку госпитализировали.
Ранее в ОГИБДД сообщали о поисках водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал с места происшествия. Ребенка тогда доставили в больницу.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo