24 октября 2022

В Екатеринбурге иномарка сбила бабушку и ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ГИБДД проводят проверку инцидента Фото:

На улице Викулова в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку и ребенка, которые переходили дорогу на красный свет. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«На улице Викулова около остановки Металлургов примерно в 13:10 машина сбила бабушку и ребенка. Приехали две машины скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники работают на месте и выясняют обстоятельства аварии. «По предварительной информации, бабушка с ребенком переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщили там. Ребенка и бабушку госпитализировали.

Ранее в ОГИБДД сообщали о поисках водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал с места происшествия. Ребенка тогда доставили в больницу.

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На улице Викулова в Екатеринбурге иномарка сбила бабушку и ребенка, которые переходили дорогу на красный свет. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На улице Викулова около остановки Металлургов примерно в 13:10 машина сбила бабушку и ребенка. Приехали две машины скорой помощи», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в ОГИБДД по Екатеринбургу. Там отметили, что сотрудники работают на месте и выясняют обстоятельства аварии. «По предварительной информации, бабушка с ребенком переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора», — сообщили там. Ребенка и бабушку госпитализировали. Ранее в ОГИБДД сообщали о поисках водителя, который сбил девятилетнюю девочку и сбежал с места происшествия. Ребенка тогда доставили в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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