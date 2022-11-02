Фирма, попавшая «под колпак» ФСБ, судится с мэрией Челябинска

Арбитражный суд области отклонил иск ООО «Челябинскавтотранс» Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Челябинскавтотранс» подала в суд на мэрию Челябинска. Фирма-застройщик пытается через суд узаконить право на земельный участок в Советском районе, следует из базы судебных дел. На прошлой неделе ФСБ в рамках расследования о выдаче незаконного разрешения на строительство провела обыски у бывшего зампреда Комитета градостроительства и архитектуры администрации города Андрея Драчука и гендиректора фирмы Алексея Алексеенко.

«ООО „Челябинскавтотранс“ обратилось в Арбитражный суд области к администрации Челябинска о прекращении права общей долевой собственности на земельный участок по адресу улица Блюхера, д. 11Б. Компания добивается признания права собственности на весь земельный участок», — говорится в материалах суда.

Источники URA.RU в бизнес-кругах связывают начало тяжбы с попыткой узаконить строительство. Заявление было подано буквально за день до того, как силовики начали оперативно-следственные мероприятия. Арбитражный суд региона иск отклонил в связи с неточностями в оформлении документов.

Ранее «Челябинскавторанс» попадал в поле зрения силовиков. Экс-руководитель компании Людмила Ребреш обвиняется в хищении нескольких миллионов рублей у дольщиков.