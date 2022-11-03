Из свердловских аптек пропал популярный европейский препарат

Из свердловских аптек пропало снотворное Зопиклон

В Свердловской области наблюдается острый дефицит препарата «Зопиклон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых популярных снотворных «Зопиклон» пропал из свердловских аптек, пожаловались читатели агентства. При этом в аптеках области достаточное количество схожих по своему действию препаратов, которые не уступают по качеству «Зопиклону». Об этом URA.RU сообщила фармацевт из Екатеринбурга Ирина (просила не указывать фамилию — ред.). Данный лекарственный препарат назначают пациентам с нарушениями режима сна.

«В аптеках региона пропало снотворное «Зопиклон. У меня есть в запасе пару упаковок препарата, но я переживаю, что аналоги могут мне не подойти», — посетовала жительница Березовского Екатерина.

По словам жителя столицы Урала Виктора, он уже записался на прием к врачу, чтобы сменить терапию. «У меня повышенная тревожность, из-за этого у меня проблемы со сном. Я периодически принимаю „Зопиклон“. Препарат мне подошел, никаких побочных реакций не вызывал. Теперь я переживаю, что новая терапия мне может не подойти», — посетовал мужчина.

«Жители Свердловской области активно раскупают импортные снотворные. У нас в стране зарегистрировано достаточное количество препаратов, схожих по действию с „Зопиклоном“. В аптеках региона представлены следующие препараты: „Релаксон“, „Соната“, „Сновител“, „Торсон“ и многие другие», — отметила сотрудница аптеки Ирина.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что на фармацевтическом рынке представлено огромное количество препаратов похожего действия. Но стоит отметить, что любой прием лекарств должен быть согласован с лечащим врачом. «„Зопиклон“ предназначен для лечения преходящей кратковременной бессонницы у взрослых (в том числе трудности с засыпанием, ночные и ранние пробуждения), а также для поддерживающей терапии хронической бессонницы, применяя ограниченный период времени. Я рекомендую свердловчанам не волноваться, лучше обратиться за сменой терапии к лечащему врачу», — поделилась Царева.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в аптеках столицы Урала раскупают популярные зарубежные антидепрессанты. Почти все оригинальные лекарства в этой области выпускают иностранные компании.

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины некоторые страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят необходимые изменения в законы, чтобы избежать проблем с препаратами в будущем.