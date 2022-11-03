03 ноября 2022

Тысячи горожан вышли на крестный ход в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови Фото:

В Екатеринбурге на крестный ход в честь праздника Казанской Божьей Матери вышли 3500 человек. Горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, где глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничный молебен. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Святой Екатерины.

«По улицам Екатеринбурга 3500 человек прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови», — пояснили в Фонде Святой Екатерины. К тому же, сегодня отмечается День народного единства. Известно, что эти два события тесно связаны между собой.

В течение всего дня на медиафасадах по всему городу транслируется образ Казанской Божьей Матери. Проект реализован по инициативе Фонда Святой Екатерины. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства обратился к жителям региона.

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В Екатеринбурге на крестный ход в честь праздника Казанской Божьей Матери вышли 3500 человек. Горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, где глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничный молебен. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Святой Екатерины. «По улицам Екатеринбурга 3500 человек прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови», — пояснили в Фонде Святой Екатерины. К тому же, сегодня отмечается День народного единства. Известно, что эти два события тесно связаны между собой. В течение всего дня на медиафасадах по всему городу транслируется образ Казанской Божьей Матери. Проект реализован по инициативе Фонда Святой Екатерины. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства обратился к жителям региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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