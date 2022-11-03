Тысячи горожан вышли на крестный ход в Екатеринбурге. Фото

04 ноября 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови Фото: Фонд Святой Екатерины В Екатеринбурге на крестный ход в честь праздника Казанской Божьей Матери вышли 3500 человек. Горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, где глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничный молебен. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Святой Екатерины. «По улицам Екатеринбурга 3500 человек прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови», — пояснили в Фонде Святой Екатерины. К тому же, сегодня отмечается День народного единства. Известно, что эти два события тесно связаны между собой. В течение всего дня на медиафасадах по всему городу транслируется образ Казанской Божьей Матери. Проект реализован по инициативе Фонда Святой Екатерины. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства обратился к жителям региона. Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины Фото: Фонд Святой Екатерины

В Екатеринбурге на крестный ход в честь праздника Казанской Божьей Матери вышли 3500 человек. Горожане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови, где глава Екатеринбургской митрополии совершил праздничный молебен. Об этом URA.RU сообщили в Фонде Святой Екатерины. «По улицам Екатеринбурга 3500 человек прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови», — пояснили в Фонде Святой Екатерины. К тому же, сегодня отмечается День народного единства. Известно, что эти два события тесно связаны между собой. В течение всего дня на медиафасадах по всему городу транслируется образ Казанской Божьей Матери. Проект реализован по инициативе Фонда Святой Екатерины. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День народного единства обратился к жителям региона.