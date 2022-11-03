Губернатор Куйвашев обратился к свердловчанам в День народного единства

04 ноября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Днем народного единства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народного единства. В своем обращении к жителям региона Куйвашев подчеркнул, что праздник олицетворяет славные традиции патриотизма, мужества и чести. «Мы живем на одной земле и говорим на одном языке. У нас общие корни, история, будущее и цели. Только от нашей сплоченности и желания видеть Россию сильной державой зависит судьба Отечества», — цитирует губернатора сайт департамента информационной политики Свердловской области. Куйвашев призвал свердловчан обеспечить «благополучную и безопасную жизнь потомкам в свободной и процветающей России». В регионе во взаимном уважении, мире и согласии живут представители разных национальностей, религий и традиций. «Вместе мы вносим большой вклад в развитие региона, повышение качества жизни людей», — резюмировал губернатор. День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем народного единства. В своем обращении к жителям региона Куйвашев подчеркнул, что праздник олицетворяет славные традиции патриотизма, мужества и чести. «Мы живем на одной земле и говорим на одном языке. У нас общие корни, история, будущее и цели. Только от нашей сплоченности и желания видеть Россию сильной державой зависит судьба Отечества», — цитирует губернатора сайт департамента информационной политики Свердловской области. Куйвашев призвал свердловчан обеспечить «благополучную и безопасную жизнь потомкам в свободной и процветающей России». В регионе во взаимном уважении, мире и согласии живут представители разных национальностей, религий и традиций. «Вместе мы вносим большой вклад в развитие региона, повышение качества жизни людей», — резюмировал губернатор. День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года, как один из дней воинской славы России. Праздник символизирует сплоченность народов.