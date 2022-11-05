Кадыров анонсировал несколько обменов военнопленными с Украиной

06 ноября 2022 в 01:39 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что российская сторона планирует несколько обменов военнопленными Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планируется еще несколько обменов военнопленными, списки уже составлены и достигнуты необходимые договоренности. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется еще несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина», — написал Кадыров. Он добавил, что Министерство обороны России проводит огромную работу в этом направлении. Глава Чечни подчеркнул, что списки для новых обменов уже составлены, а также достигнуты все необходимые договоренности. Он выразил надежду, что российские военные уже в скором времени смогут вернуться к своим семьям. Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107.

Планируется еще несколько обменов военнопленными, списки уже составлены и достигнуты необходимые договоренности. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется еще несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина», — написал Кадыров. Он добавил, что Министерство обороны России проводит огромную работу в этом направлении. Глава Чечни подчеркнул, что списки для новых обменов уже составлены, а также достигнуты все необходимые договоренности. Он выразил надежду, что российские военные уже в скором времени смогут вернуться к своим семьям. Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107.