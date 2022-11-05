05 ноября 2022

Кадыров анонсировал несколько обменов военнопленными с Украиной

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров заявил, что российская сторона планирует несколько обменов военнопленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Планируется еще несколько обменов военнопленными, списки уже составлены и достигнуты необходимые договоренности. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

«Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется еще несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина», — написал Кадыров. Он добавил, что Министерство обороны России проводит огромную работу в этом направлении.

Глава Чечни подчеркнул, что списки для новых обменов уже составлены, а также достигнуты все необходимые договоренности. Он выразил надежду, что российские военные уже в скором времени смогут вернуться к своим семьям.

Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107.

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Планируется еще несколько обменов военнопленными, списки уже составлены и достигнуты необходимые договоренности. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Хочу также сообщить всем, кто переживает за наших воинов, что в ближайшее время планируется еще несколько обменов военнопленными с участием депутатского корпуса ГД РФ под руководством Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина», — написал Кадыров. Он добавил, что Министерство обороны России проводит огромную работу в этом направлении. Глава Чечни подчеркнул, что списки для новых обменов уже составлены, а также достигнуты все необходимые договоренности. Он выразил надежду, что российские военные уже в скором времени смогут вернуться к своим семьям. Ранее Россия и Украина неоднократно совершали обмен военнопленными. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже анонсировал новый обмен по формуле 107 на 107.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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