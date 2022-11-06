06 ноября 2022

В Екатеринбурге пенсионерка попала под трамвай

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Викулова и Крауля 84-летняя пенсионерка попала под трамвай
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, проспект ленина, трамвай
В Верх-Исетском районе 84-летняя пенсионерка попала под трамвай Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Викулова и Крауля пожилая женщина попала под трамвай. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД России по Свердловской области.

«Происшествие случилось на перекрестке улиц Викулова и Крауля Верх-Исетского района. 84-летнюю пенсионерку протащило под вторым вагоном трамвая. У женщины обе ноги на месте, пострадавшая находится в тяжелом состоянии», — поделилась представитель пресс-службы ГИБДД.

На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются. Пенсионерку увезли в 36-ю больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский пенсионер сбил 11-летнюю девочку. Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за дождя и плохой видимости в темное время суток.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Викулова и Крауля пожилая женщина попала под трамвай. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД России по Свердловской области. «Происшествие случилось на перекрестке улиц Викулова и Крауля Верх-Исетского района. 84-летнюю пенсионерку протащило под вторым вагоном трамвая. У женщины обе ноги на месте, пострадавшая находится в тяжелом состоянии», — поделилась представитель пресс-службы ГИБДД. На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются. Пенсионерку увезли в 36-ю больницу. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский пенсионер сбил 11-летнюю девочку. Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за дождя и плохой видимости в темное время суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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