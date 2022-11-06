В Екатеринбурге пенсионерка попала под трамвай

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Викулова и Крауля 84-летняя пенсионерка попала под трамвай

07 ноября 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

В Верх-Исетском районе 84-летняя пенсионерка попала под трамвай Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на перекрестке улиц Викулова и Крауля пожилая женщина попала под трамвай. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД России по Свердловской области. «Происшествие случилось на перекрестке улиц Викулова и Крауля Верх-Исетского района. 84-летнюю пенсионерку протащило под вторым вагоном трамвая. У женщины обе ноги на месте, пострадавшая находится в тяжелом состоянии», — поделилась представитель пресс-службы ГИБДД. На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются. Пенсионерку увезли в 36-ю больницу. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский пенсионер сбил 11-летнюю девочку. Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за дождя и плохой видимости в темное время суток.

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Викулова и Крауля пожилая женщина попала под трамвай. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД России по Свердловской области. «Происшествие случилось на перекрестке улиц Викулова и Крауля Верх-Исетского района. 84-летнюю пенсионерку протащило под вторым вагоном трамвая. У женщины обе ноги на месте, пострадавшая находится в тяжелом состоянии», — поделилась представитель пресс-службы ГИБДД. На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются. Пенсионерку увезли в 36-ю больницу. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургский пенсионер сбил 11-летнюю девочку. Водитель пояснил, что не заметил пешехода из-за дождя и плохой видимости в темное время суток.