В Red Wings объяснили, почему в лайнере, летевшем в Екатеринбург, произошла разгерметизация

Red Wings: в лайнере, летевшем в Екатеринбург, произошла разгерметизация по вине наземной службы аэропорта Стамбула

В авиакомпании отмечают, что разгерметизация произошла по вине наземной службы аэропорта Стамбула (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Судно, выполнявшее рейс из Стамбула в Екатеринбург ночью 8 ноября, которое совершило экстренную посадку в Сочи из-за разгерметизации в салоне, принадлежит компании Red Wings. Представитель авиакомпании рассказал, что разгерметизация произошла по вине наземной службы аэропорта Стамбула, сотрудники которой закрыли один из клапанов двери багажного отсека с нарушением технологии.

«По предварительным данным, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека», — цитирует IZ.RU пресс-службу авиакомпании. Это послужило срабатыванию датчика о снижении давления воздуха в лайнере во время полета.

В авиакомпании добавили, что командир судна принял вернее решение, посадив самолет в ближайшем аэропорту. Лайнер благополучно приземлился в Сочи в 23:05. При этом высадка пассажиров не производилась. Самолет дозаправили, проверили работу всех систем. После этого лайнер вылетел к месту назначения, сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Стамбула в Екатеринбург экстренно садится в Сочи из-за разгерметизации. Сообщалось, что на место ожидаемой посадки самолета было направлено две бригады скорой помощи.