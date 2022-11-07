07 ноября 2022

В Red Wings объяснили, почему в лайнере, летевшем в Екатеринбург, произошла разгерметизация

Red Wings: в лайнере, летевшем в Екатеринбург, произошла разгерметизация по вине наземной службы аэропорта Стамбула
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет авиакомпании Red Wings в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, ред вингс, авиакомпания red wings, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
В авиакомпании отмечают, что разгерметизация произошла по вине наземной службы аэропорта Стамбула (фото из архива) Фото:

Судно, выполнявшее рейс из Стамбула в Екатеринбург ночью 8 ноября, которое совершило экстренную посадку в Сочи из-за разгерметизации в салоне, принадлежит компании Red Wings. Представитель авиакомпании рассказал, что разгерметизация произошла по вине наземной службы аэропорта Стамбула, сотрудники которой закрыли один из клапанов двери багажного отсека с нарушением технологии.

«По предварительным данным, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека», — цитирует IZ.RU пресс-службу авиакомпании. Это послужило срабатыванию датчика о снижении давления воздуха в лайнере во время полета.

В авиакомпании добавили, что командир судна принял вернее решение, посадив самолет в ближайшем аэропорту. Лайнер благополучно приземлился в Сочи в 23:05. При этом высадка пассажиров не производилась. Самолет дозаправили, проверили работу всех систем. После этого лайнер вылетел к месту назначения, сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу аэропорта.

Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Стамбула в Екатеринбург экстренно садится в Сочи из-за разгерметизации. Сообщалось, что на место ожидаемой посадки самолета было направлено две бригады скорой помощи.

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Судно, выполнявшее рейс из Стамбула в Екатеринбург ночью 8 ноября, которое совершило экстренную посадку в Сочи из-за разгерметизации в салоне, принадлежит компании Red Wings. Представитель авиакомпании рассказал, что разгерметизация произошла по вине наземной службы аэропорта Стамбула, сотрудники которой закрыли один из клапанов двери багажного отсека с нарушением технологии. «По предварительным данным, при подготовке к вылету наземными службами аэропорта Стамбула с нарушением технологии был закрыт один из клапанов двери багажного отсека», — цитирует IZ.RU пресс-службу авиакомпании. Это послужило срабатыванию датчика о снижении давления воздуха в лайнере во время полета. В авиакомпании добавили, что командир судна принял вернее решение, посадив самолет в ближайшем аэропорту. Лайнер благополучно приземлился в Сочи в 23:05. При этом высадка пассажиров не производилась. Самолет дозаправили, проверили работу всех систем. После этого лайнер вылетел к месту назначения, сообщает издание, ссылаясь на пресс-службу аэропорта. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Стамбула в Екатеринбург экстренно садится в Сочи из-за разгерметизации. Сообщалось, что на место ожидаемой посадки самолета было направлено две бригады скорой помощи.
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