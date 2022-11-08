В результате ДТП пассажиры маршрутки получили травмы и увечья Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Авария произошла вечером восьмого ноября на улице Металлургов около дома № 16а, где водитель микроавтобуса «Форд Транзит», маршрута № 043, не рассчитав скорость столкнулся с грузовиком «МАН», стоящем на обочине. О происшествии сообщила пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса „Форд Транзит“ — девушка 21 года, женщина 47 лет и мужчина 44 лет. С различными травмами они доставлены в больницу», — передает пресс-служба ГИБДД.

«Удар пришелся в правую переднюю часть микроавтобуса, после чего у него срезало часть кабины. От удара пассажиры повалились вперед, сталкиваясь и ломая кресла. Основные повреждения пассажиров оказались связаны с черепно-мозговыми травмами, ушибами грудной клетки, переломами и вывихами конечностей», — делится подробностями ИА «Ночные Новости».

Водитель микроавтобуса пояснил, что поздно заметил стоящую фуру, а перестроится ему мешали машины, ехавшие попутно в соседнем ряду. Сотрудники отделения технического надзора нарушений при перевозке пассажиров не выявили.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором погибли две девушки. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.