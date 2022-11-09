Пермяк Бекмансуров в суде попросил уничтожить его телефон

Тимур Бекмансуров принял решение Фото: Максим Анфалов © URA.RU

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском классическом университете, решил часть техники уничтожить, а часть отдать матери. Такое заявление он сделал в ответ на вопрос прокурора.

«Телефон, который был при мне в день нападения и куртку, брошенную возле университета прошу уничтожить. А также необходимо утилизировать одежду, которая была на мне в день нападения», — озвучил свое решение Бекмансуров.

Техникику, которая была изъята из его комнаты он попросил отдать своей матери. Среди вещей компьютер, три телефона, смарт-часы, 7 usb-накопителей и несколько карт памяти.

Нападение на университет Тимур Бекмансуров совершил 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы погибли 6 человека, более 10 получили ранения.