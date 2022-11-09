В УМВД ХМАО отказались от торжества на День полиции из-за СВО

10 ноября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В свой праздник полицейские сдавали кровь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении МВД по ХМАО отказались от празднования своего профессионального праздник Дня полиции из-за СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В этом году решили не отмечать праздник, как это делали до этого с концертами и поздравлениями со сцены. Сами понимаете, события в стране напряженные, идет спецоперация, и поэтому пока решили отказаться от торжества», — сообщил собеседник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию, что концертов в честь Дня полиции не будет. С чем это связано, в ведомстве не уточнили. «Праздников не будет не только в Югре, но и по всей стране. Полиция ХМАО ограничилась проведением церемонии награждения отличившихся сотрудников. Ну, еще по традиции, которая началась в 2016 году, сотрудники управления МВД по ХМАО участвуют в акции и сдают кровь в пунктах переливания», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские ХМАО получили к празднику премию от МВД. Все сотрудники получили по 10 тысяч рублей.

В управлении МВД по ХМАО отказались от празднования своего профессионального праздник Дня полиции из-за СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «В этом году решили не отмечать праздник, как это делали до этого с концертами и поздравлениями со сцены. Сами понимаете, события в стране напряженные, идет спецоперация, и поэтому пока решили отказаться от торжества», — сообщил собеседник. В управлении МВД по ХМАО подтвердили информацию, что концертов в честь Дня полиции не будет. С чем это связано, в ведомстве не уточнили. «Праздников не будет не только в Югре, но и по всей стране. Полиция ХМАО ограничилась проведением церемонии награждения отличившихся сотрудников. Ну, еще по традиции, которая началась в 2016 году, сотрудники управления МВД по ХМАО участвуют в акции и сдают кровь в пунктах переливания», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские ХМАО получили к празднику премию от МВД. Все сотрудники получили по 10 тысяч рублей.