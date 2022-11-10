Известную в Екатеринбурге ветклинику обвинили в заражении животных смертельным вирусом

Екатеринбурженка собирается судиться с ветеринаром Тебеньковым из-за своей кошки

10 ноября 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка обвинила ветклинику в некачественно оказанной услуге по лечению кошки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Екатеринбурга Наталья Уланович обвинила ветеринарную клинику доктора Вячеслава Тебенькова в некачественном лечении ее кошки Зоси. По словам хозяйки, в медучреждении питомца заразили ринотрахеитом, из-за чего животное чуть не погибло. Уланович потратила на лечение кошки почти 50 тысяч и теперь хочет возместить ущерб. Об этом URA.RU рассказала владелица кошки. «Год назад я уже обращалась за помощью в ветклинику Тебенькова. Тогда из-за действий персонала моя кошка умерла. Когда в этот раз потребовалась операция другой кошке, я все же решила снова обратиться в эту клинику. Доктор Тебеньков — очень известный хирург с большим опытом. Я подумала, что прошлый неприятный опыт не должен влиять на мое отношение к Тебенькову. Я повелась на именитого доктора и чуть не потеряла свою вторую кошку. Да, операцию провели, но Зося заразилась ринотрахеитом и чуть было не погибла», — говорит горожанка. По ее словам, условия в клинике оставляют желать лучшего. «Нет инфекционного отделения, все животные — в одном помещении, в результате чего инфекцией могут наградить всех, кто попал в стационар. Я вынуждена была после этой клиники обращаться к другим специалистам, которые вылечили кошу от этой заразы. В ответ на мои претензии клиника Тебенькова прислала мне какую-то отписку, дескать, я сама во всем виновата, а кошки мои — подкидыши заразные. Неприятно за свои же деньги видеть издевательское отношение врачей, жестокое обращение с животными», — поделилась Уласевич. «Все, чего я хочу — справедливости. Я чуть не потеряла своего любимого питомца. Заплатила клинике доктора Тебенькова почти 50 тысяч рублей. Я считаю, что клиника должна возместить мне моральный ущерб и, конечно, извиниться. Я готова судиться, если не получится решить вопрос в досудебном порядке», — резюмировала женщина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в клинику доктора Тебенькова. Там сообщили, что не видят законных оснований для удовлетворения претензии. «У Натальи пять кошек, которые периодически проходили лечение в нашей клинике. Животные поступали с различными признаками со стороны желудочно-кишечного тракта. У части кошек были диагностированы хронические вирусные инфекции. Мы готовы разбираться в ситуации. Если Наталья недовольна оказанной услугой, то мы предлагаем ей составить исковое заявление и обратиться в суд», — отметили в клинике для животных.

Жительница Екатеринбурга Наталья Уланович обвинила ветеринарную клинику доктора Вячеслава Тебенькова в некачественном лечении ее кошки Зоси. По словам хозяйки, в медучреждении питомца заразили ринотрахеитом, из-за чего животное чуть не погибло. Уланович потратила на лечение кошки почти 50 тысяч и теперь хочет возместить ущерб. Об этом URA.RU рассказала владелица кошки. «Год назад я уже обращалась за помощью в ветклинику Тебенькова. Тогда из-за действий персонала моя кошка умерла. Когда в этот раз потребовалась операция другой кошке, я все же решила снова обратиться в эту клинику. Доктор Тебеньков — очень известный хирург с большим опытом. Я подумала, что прошлый неприятный опыт не должен влиять на мое отношение к Тебенькову. Я повелась на именитого доктора и чуть не потеряла свою вторую кошку. Да, операцию провели, но Зося заразилась ринотрахеитом и чуть было не погибла», — говорит горожанка. По ее словам, условия в клинике оставляют желать лучшего. «Нет инфекционного отделения, все животные — в одном помещении, в результате чего инфекцией могут наградить всех, кто попал в стационар. Я вынуждена была после этой клиники обращаться к другим специалистам, которые вылечили кошу от этой заразы. В ответ на мои претензии клиника Тебенькова прислала мне какую-то отписку, дескать, я сама во всем виновата, а кошки мои — подкидыши заразные. Неприятно за свои же деньги видеть издевательское отношение врачей, жестокое обращение с животными», — поделилась Уласевич. «Все, чего я хочу — справедливости. Я чуть не потеряла своего любимого питомца. Заплатила клинике доктора Тебенькова почти 50 тысяч рублей. Я считаю, что клиника должна возместить мне моральный ущерб и, конечно, извиниться. Я готова судиться, если не получится решить вопрос в досудебном порядке», — резюмировала женщина. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в клинику доктора Тебенькова. Там сообщили, что не видят законных оснований для удовлетворения претензии. «У Натальи пять кошек, которые периодически проходили лечение в нашей клинике. Животные поступали с различными признаками со стороны желудочно-кишечного тракта. У части кошек были диагностированы хронические вирусные инфекции. Мы готовы разбираться в ситуации. Если Наталья недовольна оказанной услугой, то мы предлагаем ей составить исковое заявление и обратиться в суд», — отметили в клинике для животных.