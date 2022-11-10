В Пермском крае за месяц подешевели телефоны и ювелирные изделия

Ювелирные изделия подешевели за октябрь на 2% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Пермском крае в октябре снизились цены на многие потребительские товары. Так за предыдущий месяц в регионе стали дешевле средства связи и ювелирные изделия. Статистика изменения цен в крае опубликована на сайте Пермстата.

«Одновременно дешевели средства связи (на 7,2%), ювелирные изделия (на 2,0%), велосипеды (на 1,2-1,7%)», — говорится в статистике. Менее заметно сбросили в цене моющие средства (на 1,5%), персональные компьютеры (1,1%) и парфюмерия (на 0,9%).

В то же время в Пермском крае за октябрь произошел рост цен на одежду. Стоимость детской одежды выросла на 0,2-6,9%, женской — на 0,2-5,4%, мужской — на 0,3-3,0%, меховых изделий — на 4,8%. Также выросли цены на мебель и бытовые приборы (на 0,1-7,8%). Некоторые лекарственные препараты подорожали за октябрь на 2%-4,1%. Незначительно уменьшилась стоимость газа (на 1,2%), бензина марок АИ-92 (0,6%) и АИ-95 (0,3%).

Удорожание произошло и в сфере пассажирских перевозок: авиабилеты выросли в цене на 22,1%, билеты на вагоны в купе — на 1,7%-6,5%, в плацкарте — на 3,7-5,8%. Также повысилась стоимость услуг междугородней (на 10,1%), городской (на 9,9%), почтовой связи (4,7%), зарубежного туризма (1,5%) и посещение театра (4,6%).

Среди продовольственных продуктов за месяц в крае резко подорожали куриные яйца, лосось и икра. Подешевел больше всего в регионе сахар.