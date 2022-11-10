10 ноября 2022

В Челябинске расширят Фатеевское кладбище. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, могилы, надгробия, надгробные кресты, похороны, кладбище
Фатеевское кладбище находится в зоне дачной застройки Фото:

Площадь одного из крупнейших в Челябинске некрополей — Фатеевского кладбища — увеличится. Изменения согласовали участники публичных слушаний.

«Документация по планировке территории в границах Копейского шоссе, полосы отвода ОАО „РЖД“, ул. Костромской, территории кладбища „Фатеевское“ в Ленинском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрена. Границами проектируемой территории являются: с севера — индивидуальная жилая застройка (мкрн Фатееевка), с востока — садовые хозяйства (СНТ Кузнец-2)», — сообщили на публичных слушаниях.

Проведенное исследование земель показало: фактические границы территории кладбища «Фатеевское» выходят за земельные участки, предназначенные для его эксплуатации. Согласно проекту, некрополь планируется расширить с севера за счет садового хозяйства СНТ Кузнец-2, и с запада за счет свободных территорий в микрорайоне Фатеевка. На публичных слушаниях никаких возражений по этому вопросу не поступило.

Согласно документации, Фатеевское кладбище в Челябинске находится в зоне дачной застройки. Крупный благоустроенный некрополь принимает как погребения в земле и склепах, так и захоронения урн с прахом.

Фатеевское кладбище в Челябинске находится в зоне дачной застройки
Проведенное исследование земель показало: фактические границы территории кладбища «Фатеевское» выходят за земельные участки, предназначенные для эксплуатации некрополя

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Площадь одного из крупнейших в Челябинске некрополей — Фатеевского кладбища — увеличится. Изменения согласовали участники публичных слушаний. «Документация по планировке территории в границах Копейского шоссе, полосы отвода ОАО „РЖД“, ул. Костромской, территории кладбища „Фатеевское“ в Ленинском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрена. Границами проектируемой территории являются: с севера — индивидуальная жилая застройка (мкрн Фатееевка), с востока — садовые хозяйства (СНТ Кузнец-2)», — сообщили на публичных слушаниях. Проведенное исследование земель показало: фактические границы территории кладбища «Фатеевское» выходят за земельные участки, предназначенные для его эксплуатации. Согласно проекту, некрополь планируется расширить с севера за счет садового хозяйства СНТ Кузнец-2, и с запада за счет свободных территорий в микрорайоне Фатеевка. На публичных слушаниях никаких возражений по этому вопросу не поступило. Согласно документации, Фатеевское кладбище в Челябинске находится в зоне дачной застройки. Крупный благоустроенный некрополь принимает как погребения в земле и склепах, так и захоронения урн с прахом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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