В Челябинске расширят Фатеевское кладбище. Скрин

11 ноября 2022 в 13:25 Размер текста - 17 +

Фатеевское кладбище находится в зоне дачной застройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Площадь одного из крупнейших в Челябинске некрополей — Фатеевского кладбища — увеличится. Изменения согласовали участники публичных слушаний. «Документация по планировке территории в границах Копейского шоссе, полосы отвода ОАО „РЖД“, ул. Костромской, территории кладбища „Фатеевское“ в Ленинском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрена. Границами проектируемой территории являются: с севера — индивидуальная жилая застройка (мкрн Фатееевка), с востока — садовые хозяйства (СНТ Кузнец-2)», — сообщили на публичных слушаниях. Проведенное исследование земель показало: фактические границы территории кладбища «Фатеевское» выходят за земельные участки, предназначенные для его эксплуатации. Согласно проекту, некрополь планируется расширить с севера за счет садового хозяйства СНТ Кузнец-2, и с запада за счет свободных территорий в микрорайоне Фатеевка. На публичных слушаниях никаких возражений по этому вопросу не поступило. Согласно документации, Фатеевское кладбище в Челябинске находится в зоне дачной застройки. Крупный благоустроенный некрополь принимает как погребения в земле и склепах, так и захоронения урн с прахом. Фатеевское кладбище в Челябинске находится в зоне дачной застройки Скрин: сайт Администрации г. Челябинск Проведенное исследование земель показало: фактические границы территории кладбища «Фатеевское» выходят за земельные участки, предназначенные для эксплуатации некрополя Скрин: сайт Администрации г. Челябинск

Площадь одного из крупнейших в Челябинске некрополей — Фатеевского кладбища — увеличится. Изменения согласовали участники публичных слушаний. «Документация по планировке территории в границах Копейского шоссе, полосы отвода ОАО „РЖД“, ул. Костромской, территории кладбища „Фатеевское“ в Ленинском районе города Челябинска на публичных слушаниях одобрена. Границами проектируемой территории являются: с севера — индивидуальная жилая застройка (мкрн Фатееевка), с востока — садовые хозяйства (СНТ Кузнец-2)», — сообщили на публичных слушаниях. Проведенное исследование земель показало: фактические границы территории кладбища «Фатеевское» выходят за земельные участки, предназначенные для его эксплуатации. Согласно проекту, некрополь планируется расширить с севера за счет садового хозяйства СНТ Кузнец-2, и с запада за счет свободных территорий в микрорайоне Фатеевка. На публичных слушаниях никаких возражений по этому вопросу не поступило. Согласно документации, Фатеевское кладбище в Челябинске находится в зоне дачной застройки. Крупный благоустроенный некрополь принимает как погребения в земле и склепах, так и захоронения урн с прахом.