США собираются построить на Украине мини-АЭС

13 ноября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

ММР вырабатывают треть мощности традиционных реакторов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон совместно с Киевом намерены построить на Украине малый модульный реактор (ММР). Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала дипломат у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, имеющие мощность в 300 МВт на энергоблок. Такой показатель составляет около трети от мощности, вырабатываемой традиционным ядерным реактором. ММР, которые производят большое количество низкоуглеродной электроэнергии, имеют ряд преимуществ. Их размер в разы меньше традиционных ядерных энергетических реакторов. Их модульность позволяет собирать реакторы на заводе, после чего перевозить на место установки единым блоком. Ранее сообщалось об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины с применением артиллерии. Об этом сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что из-за обстрелов атомной станции чуть не случился «новый Чернобыль».

Вашингтон совместно с Киевом намерены построить на Украине малый модульный реактор (ММР). Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала дипломат у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, имеющие мощность в 300 МВт на энергоблок. Такой показатель составляет около трети от мощности, вырабатываемой традиционным ядерным реактором. ММР, которые производят большое количество низкоуглеродной электроэнергии, имеют ряд преимуществ. Их размер в разы меньше традиционных ядерных энергетических реакторов. Их модульность позволяет собирать реакторы на заводе, после чего перевозить на место установки единым блоком. Ранее сообщалось об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины с применением артиллерии. Об этом сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что из-за обстрелов атомной станции чуть не случился «новый Чернобыль».