США собираются построить на Украине мини-АЭС

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ММР вырабатывают треть мощности традиционных реакторов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон совместно с Киевом намерены построить на Украине малый модульный реактор (ММР). Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала дипломат у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, имеющие мощность в 300 МВт на энергоблок. Такой показатель составляет около трети от мощности, вырабатываемой традиционным ядерным реактором. ММР, которые производят большое количество низкоуглеродной электроэнергии, имеют ряд преимуществ. Их размер в разы меньше традиционных ядерных энергетических реакторов. Их модульность позволяет собирать реакторы на заводе, после чего перевозить на место установки единым блоком.

Ранее сообщалось об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины с применением артиллерии. Об этом сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что из-за обстрелов атомной станции чуть не случился «новый Чернобыль».

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Вашингтон совместно с Киевом намерены построить на Украине малый модульный реактор (ММР). Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. «Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора», — написала дипломат у себя в Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Малые модульные реакторы — это современные ядерные реакторы, имеющие мощность в 300 МВт на энергоблок. Такой показатель составляет около трети от мощности, вырабатываемой традиционным ядерным реактором. ММР, которые производят большое количество низкоуглеродной электроэнергии, имеют ряд преимуществ. Их размер в разы меньше традиционных ядерных энергетических реакторов. Их модульность позволяет собирать реакторы на заводе, после чего перевозить на место установки единым блоком. Ранее сообщалось об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Украины с применением артиллерии. Об этом сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что из-за обстрелов атомной станции чуть не случился «новый Чернобыль».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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