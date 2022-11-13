Спасатели Нягани (ХМАО) начали патрулирование водоемов. Они раздают памятки-инструкции по безопасному поведению на льду, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале.
«Няганские спецслужбы патрулируют береговые линии водных объектов. Они напоминают любителям и рыбакам-профессионалам о безопасных правилах поведения на водоемах», — написал Ямашев в Telegram.
Мэр предупредил, что лед в ноябре на реках и озерах округа недостаточно прочен. В округе зарегистрировано уже три несчастных случая на водоемах.
Ранее URA.RU рассказало о том, что рыбаки приступили к зимней рыбалке, несмотря на толщину льда в 5-7 сантиметров. В Ханты-Мансийском районе пропал местный житель, решивший порыбачить ночью.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney