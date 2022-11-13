13 ноября 2022
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11 ноября 2022

В ХМАО спасатели начали патрулировать водоемы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка льда перед Крещением. Тюмень, мчс, лед, ледобур, каплин сергей
Спасатели Нягани раздают рыбакам памятки безопасного поведения на льду Фото:

Спасатели Нягани (ХМАО) начали патрулирование водоемов. Они раздают памятки-инструкции по безопасному поведению на льду, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале.

«Няганские спецслужбы патрулируют береговые линии водных объектов. Они напоминают любителям и рыбакам-профессионалам о безопасных правилах поведения на водоемах», — написал Ямашев в Telegram.

Мэр предупредил, что лед в ноябре на реках и озерах округа недостаточно прочен. В округе зарегистрировано уже три несчастных случая на водоемах.

Ранее URA.RU рассказало о том, что рыбаки приступили к зимней рыбалке, несмотря на толщину льда в 5-7 сантиметров. В Ханты-Мансийском районе пропал местный житель, решивший порыбачить ночью.

Фото:

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Спасатели Нягани (ХМАО) начали патрулирование водоемов. Они раздают памятки-инструкции по безопасному поведению на льду, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Няганские спецслужбы патрулируют береговые линии водных объектов. Они напоминают любителям и рыбакам-профессионалам о безопасных правилах поведения на водоемах», — написал Ямашев в Telegram. Мэр предупредил, что лед в ноябре на реках и озерах округа недостаточно прочен. В округе зарегистрировано уже три несчастных случая на водоемах. Ранее URA.RU рассказало о том, что рыбаки приступили к зимней рыбалке, несмотря на толщину льда в 5-7 сантиметров. В Ханты-Мансийском районе пропал местный житель, решивший порыбачить ночью.
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