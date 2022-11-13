В ХМАО спасатели начали патрулировать водоемы. Фото

14 ноября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Спасатели Нягани раздают рыбакам памятки безопасного поведения на льду Фото: Николай Бастриков © URA.RU Спасатели Нягани (ХМАО) начали патрулирование водоемов. Они раздают памятки-инструкции по безопасному поведению на льду, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Няганские спецслужбы патрулируют береговые линии водных объектов. Они напоминают любителям и рыбакам-профессионалам о безопасных правилах поведения на водоемах», — написал Ямашев в Telegram. Мэр предупредил, что лед в ноябре на реках и озерах округа недостаточно прочен. В округе зарегистрировано уже три несчастных случая на водоемах. Ранее URA.RU рассказало о том, что рыбаки приступили к зимней рыбалке, несмотря на толщину льда в 5-7 сантиметров. В Ханты-Мансийском районе пропал местный житель, решивший порыбачить ночью. Фото: telegram-канал мэра Нягани Ивана Ямашева

Спасатели Нягани (ХМАО) начали патрулирование водоемов. Они раздают памятки-инструкции по безопасному поведению на льду, сообщил мэр Нягани Иван Ямашев в своем telegram-канале. «Няганские спецслужбы патрулируют береговые линии водных объектов. Они напоминают любителям и рыбакам-профессионалам о безопасных правилах поведения на водоемах», — написал Ямашев в Telegram. Мэр предупредил, что лед в ноябре на реках и озерах округа недостаточно прочен. В округе зарегистрировано уже три несчастных случая на водоемах. Ранее URA.RU рассказало о том, что рыбаки приступили к зимней рыбалке, несмотря на толщину льда в 5-7 сантиметров. В Ханты-Мансийском районе пропал местный житель, решивший порыбачить ночью.