Екатеринбурженки с СВО пригласили «диванных критиков» в Донецк

Девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина пригласили граждан, критикующих ситуацию с СВО, вместе отправиться в Донецк. Выяснил корреспондент URA.RU.
«Диванным критикам предлагаем собраться и поехать с нами в Донецк, мы сами им билеты купим. Ставим ставку, что не больше, чем на час-два их хватит, там находятся люди со стальным характером. Как только они увидят военных на машинах, скажут: „Спасибо девчонки“ и поедут обратно. Уже на КПП у них ноги затрясутся», — рассказали Ольга и Елена в беседе с корреспондентом агентства.
По их словам, доносить до «диванных критиков» свою правду бесполезно. «Мы дело делаем, а говорить будут всегда. Как сказал Иннокентий Шеремет, показывать и транслировать свои дела, это нормально. Сейчас такое время, когда нужно показать, что любить нашу страну — модно. Кто нас поддерживает, тому большое спасибо», — дополнили девушки.
Ранее агентство сообщало, что девушки, посетившие Донбасс, купят танк для солдат на фронте. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода».
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