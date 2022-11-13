13 ноября 2022
12 ноября 2022

Екатеринбурженки с СВО пригласили «диванных критиков» в Донецк

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская гвардия Урала. Екатеринбург
Девушки из «Женской гвардии Урала» купят билеты в Донецк тем, кто критикует их деятельность Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина пригласили граждан, критикующих ситуацию с СВО, вместе отправиться в Донецк. Выяснил корреспондент URA.RU.

«Диванным критикам предлагаем собраться и поехать с нами в Донецк, мы сами им билеты купим. Ставим ставку, что не больше, чем на час-два их хватит, там находятся люди со стальным характером. Как только они увидят военных на машинах, скажут: „Спасибо девчонки“ и поедут обратно. Уже на КПП у них ноги затрясутся», — рассказали Ольга и Елена в беседе с корреспондентом агентства.

По их словам, доносить до «диванных критиков» свою правду бесполезно. «Мы дело делаем, а говорить будут всегда. Как сказал Иннокентий Шеремет, показывать и транслировать свои дела, это нормально. Сейчас такое время, когда нужно показать, что любить нашу страну — модно. Кто нас поддерживает, тому большое спасибо», — дополнили девушки.

Ранее агентство сообщало, что девушки, посетившие Донбасс, купят танк для солдат на фронте. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода».

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Девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина пригласили граждан, критикующих ситуацию с СВО, вместе отправиться в Донецк. Выяснил корреспондент URA.RU. «Диванным критикам предлагаем собраться и поехать с нами в Донецк, мы сами им билеты купим. Ставим ставку, что не больше, чем на час-два их хватит, там находятся люди со стальным характером. Как только они увидят военных на машинах, скажут: „Спасибо девчонки“ и поедут обратно. Уже на КПП у них ноги затрясутся», — рассказали Ольга и Елена в беседе с корреспондентом агентства. По их словам, доносить до «диванных критиков» свою правду бесполезно. «Мы дело делаем, а говорить будут всегда. Как сказал Иннокентий Шеремет, показывать и транслировать свои дела, это нормально. Сейчас такое время, когда нужно показать, что любить нашу страну — модно. Кто нас поддерживает, тому большое спасибо», — дополнили девушки. Ранее агентство сообщало, что девушки, посетившие Донбасс, купят танк для солдат на фронте. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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