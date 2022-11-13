Екатеринбурженки с СВО пригласили «диванных критиков» в Донецк

14 ноября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Девушки из «Женской гвардии Урала» купят билеты в Донецк тем, кто критикует их деятельность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина пригласили граждан, критикующих ситуацию с СВО, вместе отправиться в Донецк. Выяснил корреспондент URA.RU. «Диванным критикам предлагаем собраться и поехать с нами в Донецк, мы сами им билеты купим. Ставим ставку, что не больше, чем на час-два их хватит, там находятся люди со стальным характером. Как только они увидят военных на машинах, скажут: „Спасибо девчонки“ и поедут обратно. Уже на КПП у них ноги затрясутся», — рассказали Ольга и Елена в беседе с корреспондентом агентства. По их словам, доносить до «диванных критиков» свою правду бесполезно. «Мы дело делаем, а говорить будут всегда. Как сказал Иннокентий Шеремет, показывать и транслировать свои дела, это нормально. Сейчас такое время, когда нужно показать, что любить нашу страну — модно. Кто нас поддерживает, тому большое спасибо», — дополнили девушки. Ранее агентство сообщало, что девушки, посетившие Донбасс, купят танк для солдат на фронте. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода».

Девушки из «Женской гвардии Урала» Ольга Сметанина и Елена Антипина пригласили граждан, критикующих ситуацию с СВО, вместе отправиться в Донецк. Выяснил корреспондент URA.RU. «Диванным критикам предлагаем собраться и поехать с нами в Донецк, мы сами им билеты купим. Ставим ставку, что не больше, чем на час-два их хватит, там находятся люди со стальным характером. Как только они увидят военных на машинах, скажут: „Спасибо девчонки“ и поедут обратно. Уже на КПП у них ноги затрясутся», — рассказали Ольга и Елена в беседе с корреспондентом агентства. По их словам, доносить до «диванных критиков» свою правду бесполезно. «Мы дело делаем, а говорить будут всегда. Как сказал Иннокентий Шеремет, показывать и транслировать свои дела, это нормально. Сейчас такое время, когда нужно показать, что любить нашу страну — модно. Кто нас поддерживает, тому большое спасибо», — дополнили девушки. Ранее агентство сообщало, что девушки, посетившие Донбасс, купят танк для солдат на фронте. Они рассчитывают на совместную работу и поддержку «Уралвагонзавода».