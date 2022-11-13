В Качканаре предприятие задолжало своим сотрудникам 3,4 миллиона рублей

На данный момент, задолженность перед работниками погашена в полном объеме (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Качканаре (Свердловская область) предприятие «Робитэкс» задолжало своим 14 сотрудникам зарплату на сумму свыше трех миллионов рублей. Однако рабочие смогли получить деньги только после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратура Качканара провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности АО „Робитэкс“. В ходе надзорных мероприятий установлено, что за период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед 14 работниками в размере свыше 3,4 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратура внесла представление руководителю «Робитэкс» и направила в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании невыплаченной заработной платы. «Кроме того, прокуратура возбудила административные дела по чч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), по результатам рассмотрения которых директор АО „Робитэкс“ и само юридическое лицо оштрафованы на 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей и 30 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре. На данный момент, задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Руководство «Уральского компрессорного завода», сотрудники которого в июне устроили забастовку из-за задержки зарплаты, полностью погасило задолженность перед рабочими. Это удалось сделать также только после вмешательства прокуратуры.