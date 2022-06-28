Рабочим бунтующего свердловского завода выплатили долги

После вмешательства прокуратуры работникам УКЗ выплатили зарплату Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководство «Уральского компрессорного завода» (УКЗ), сотрудники которого в июне устроили забастовку из-за задержки зарплаты, полностью погасило задолженность перед рабочими. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В результате принятых мер в период с 16 по 27 июня произведена выплата заработной платы работникам за апрель и май 2022 года на общую сумму свыше 29,8 млн рублей. В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками завода полностью погашена», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Руководство завода обещало погасить задолженность по зарплатам до конца июня. 8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей.

После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.