Президент Украины Владимир Зеленский в своей риторике будет делать акцент на идее победы, а вопрос о границах страны станет второстепенным. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Это скармливание своей аудитории таких фейковых побед, сопровождаемое уничтожением населения, бусификацией», — заявил Мирошник. Он добавил, что подобная позиция позволяет киевскому руководству объяснять гражданам любые территориальные потери и сохранять поддержку внутри страны.
Мирошник также подчеркнул, что заявления о победе направлены на создание иллюзии контроля ситуации. По его мнению, это делается для поддержания морального духа и легитимации политики украинских властей в глазах общественности.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC отмечал, что считает победой для Украины сохранение контроля хотя бы над частью территории страны, а риторика украинского лидера по вопросам территориальных уступок в последние месяцы стала более гибкой. Западные государства также обсуждают варианты обеспечения безопасности Украины после завершения боевых действий, включая создание демилитаризованной зоны с участием миротворцев.
