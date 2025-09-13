ВС РФ нанесли удар «Искандером» по площадке запуска дронов ВСУ у Краматорска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ нанесли удар по площадке запуска БПЛА ВСУ, разбив множество дронов и техники
ВС РФ нанесли удар по площадке запуска БПЛА ВСУ, разбив множество дронов и техники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска ударных дронов ВСУ в районе населенного пункта Голубовка в 30 км от Краматорска. В результате удара уничтожены до 20 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Минобороны России опубликовало кадры <...> нанесения ракетного удара по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ. Цель была выявлена в районе населенного пункта Голубовка (30 км западнее населенного пункта Краматорск). В результате удара „Искандер-М“ были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА», — сообщили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе Голубовки. В результате удары были поражены до 25 дронов «Лютый», пункт управления БПЛА, пять единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ.

В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь на 13 сентября российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотников над различными регионами страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска ударных дронов ВСУ в районе населенного пункта Голубовка в 30 км от Краматорска. В результате удара уничтожены до 20 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Минобороны России опубликовало кадры <...> нанесения ракетного удара по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ. Цель была выявлена в районе населенного пункта Голубовка (30 км западнее населенного пункта Краматорск). В результате удара „Искандер-М“ были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА», — сообщили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе Голубовки. В результате удары были поражены до 25 дронов «Лютый», пункт управления БПЛА, пять единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ. В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь на 13 сентября российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотников над различными регионами страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...