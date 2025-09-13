ВС РФ нанесли удар «Искандером» по площадке запуска дронов ВСУ у Краматорска

Российские военные нанесли удар из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по площадке запуска ударных дронов ВСУ в районе населенного пункта Голубовка в 30 км от Краматорска. В результате удара уничтожены до 20 военных противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Минобороны России опубликовало кадры <...> нанесения ракетного удара по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ. Цель была выявлена в районе населенного пункта Голубовка (30 км западнее населенного пункта Краматорск). В результате удара „Искандер-М“ были полностью уничтожены до 25 единиц БПЛА», — сообщили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Цель была выявлена оператором разведывательного БПЛА в районе Голубовки. В результате удары были поражены до 25 дронов «Лютый», пункт управления БПЛА, пять единиц автомобильной техники и до 20 военнослужащих ВСУ.
В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь на 13 сентября российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотников над различными регионами страны.
