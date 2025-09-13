Кадыров: бойцы «Ахмата» провели успешное наступление в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подразделения «Ахмата» захватили позиции ВСУ в Запорожской области
Подразделения «Ахмата» захватили позиции ВСУ в Запорожской области Фото:

Военнослужащие 270-го мотострелкового полка «АХМАТ-Кавказ» Министерства обороны РФ провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Операция прошла согласно разработанному плану атаки. Артиллерия отработала четко, обработав огнем территорию противника, пехота закрепилась на позициях. Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой», — отметил Кадыров в своем telegram-канале.

Он добавил, что бойцам удалось занять важные рубежи, а оборона противника была полностью разрушена. Кадыров выразил благодарность военнослужащим за профессионализм и успешные действия в ходе операции.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал об успешных действиях спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении, где были уничтожены техника и склад боеприпасов ВСУ. По его словам, российские подразделения регулярно пресекают попытки украинских военных укрепить свои позиции на линии фронта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие 270-го мотострелкового полка «АХМАТ-Кавказ» Министерства обороны РФ провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Операция прошла согласно разработанному плану атаки. Артиллерия отработала четко, обработав огнем территорию противника, пехота закрепилась на позициях. Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой», — отметил Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцам удалось занять важные рубежи, а оборона противника была полностью разрушена. Кадыров выразил благодарность военнослужащим за профессионализм и успешные действия в ходе операции. Ранее Рамзан Кадыров сообщал об успешных действиях спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении, где были уничтожены техника и склад боеприпасов ВСУ. По его словам, российские подразделения регулярно пресекают попытки украинских военных укрепить свои позиции на линии фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...