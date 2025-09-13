Военнослужащие 270-го мотострелкового полка «АХМАТ-Кавказ» Министерства обороны РФ провели успешное наступление на позиции противника в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Операция прошла согласно разработанному плану атаки. Артиллерия отработала четко, обработав огнем территорию противника, пехота закрепилась на позициях. Противник не выдержал, и его сопротивление быстро сошло на нет вместе с живой силой», — отметил Кадыров в своем telegram-канале.
Он добавил, что бойцам удалось занять важные рубежи, а оборона противника была полностью разрушена. Кадыров выразил благодарность военнослужащим за профессионализм и успешные действия в ходе операции.
Ранее Рамзан Кадыров сообщал об успешных действиях спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении, где были уничтожены техника и склад боеприпасов ВСУ. По его словам, российские подразделения регулярно пресекают попытки украинских военных укрепить свои позиции на линии фронта.
