Наследник империи Геры ЖБИ собрал группу бойцов в Екатеринбурге

Артем Чапайкин открыл ЧОП «Гард» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приемником умершего в 2021 году авторитета, тренера единоборств Германа Гардта (известен в некоторых кругах как Гера ЖБИ) стал бизнесмен Артем Чапайкин, открывший в его честь частное охранное предприятие и собравший в нем связанных с Гардтом бойцов. Об этом URA.RU сообщил источник, посвященный в детали наследования империи Гардта.

«Артем Чапайкин долгое время тренировался вместе с Гардтом, они были близкими друзьями, а после смерти товарища Чапайкин стал полноправным приемником империи. В память о Германе он открыл ЧОП „Гард“», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в охранное предприятие позвали спортсменов, вероятно, связанных с Герой ЖБИ: его ученики, друзья и сторонники. Информация подтверждается данными системы СБИС, согласно которым Чапайкин основал ЧОП «Гард» через несколько месяцев после смерти Гардта. Кроме этого, в конце 2021 года бизнесмен открыл ИП с широким профилем, позволяющее заниматься арендой автомобилей, архитектурой, рекламой уборкой улиц, благоустройством ландшафта, организацией похорон и спортивных мероприятий.

Также бизнесмен связан с управляющей компанией «Твой дом», принадлежащей сторонникам Гардта, и имеет опосредованное отношение к его компании-перевозчику. ООО «Паркинг-Групп», где Чапайкин являлся гендиректором при Гардте, уже ликвидировано.

URA.RU не удалось связаться с Артемом Чапайкиным. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Знакомые и друзья Германа Гардта отрицали его причастность к криминальному миру и подчеркивали, что он был успешным спортсменом и предпринимателем, который ставил интересы близких и семьи выше своих, но чтил закон. Герман Гардт скончался 29 сентября 2021 года от сердечного приступа. Он был известен как популярный тренер единоборств. Кроме этого, Гардта называли лидером боевой группы спортсменов, способных участвовать в криминальных разборках.