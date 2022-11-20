МЧС: количество погибших при пожаре в здании в центре Москвы увеличилось до пяти

Число погибших при пожаре на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до пяти. Об этом известили в Главном управлении МЧС России (ГУ МЧС РФ).
«При разборе завалов в 23:13 (по московскому времени, — прим. URA.RU) обнаружено тело пятого погибшего», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. В экстренных службах уточнили, что судьба еще одного человека остается неизвестной.
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Число погибших при пожаре на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы увеличилось до пяти. Об этом известили в Главном управлении МЧС России (ГУ МЧС РФ). «При разборе завалов в 23:13 (по московскому времени, — прим. URA.RU) обнаружено тело пятого погибшего», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. В экстренных службах уточнили, что судьба еще одного человека остается неизвестной. Пожар произошел днем 20 ноября 2022 года на Комсомольской площади, дом 1А, строение 18. МЧС доложили, что здание обрушилось на площади 500 квадратных метров. Пожар был локализован к вечеру. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека. Следственный комитет РФ начал выяснять обстоятельства произошедшего.