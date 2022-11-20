20 ноября 2022

В челябинском районе простились с погибшими на СВО военнослужащими

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, прощание, похороны, искуственные цветы
Попрощаться с военнослужащими пришли сотни людей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кунашакском районе Челябинской области простились с двумя погибшими на СВО военнослужащим. Об этом написал глава района Сибагатулла Аминов.

«Состоялась церемония прощания с Зубаировым Вадимом и Шарафутдиновым Фуатом, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Выражаю соболезнования семьям погибших, это тяжелая и невосполнимая потеря для семьи, родственников, друзей, с которой трудно смириться. Имена наших земляков навсегда сохранятся в нашей памяти», — написал Аминов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава района отметил, что оба военнослужащих имели боевой опыт по другим военным компаниям, являлись ветеранами боевых действий. По словам Аминова, попрощаться с земляками пришли сотни людей.

Военнослужащие погибли в ДТП на территории Рязанской области. По словам одной из супруг, мужьям был дан приказ доставить дрон в расположение части, однако во время возвращения машина военных выехала на встречку и врезалась в грузовик.

Спецоперация РФ на Украине продолжается девятый месяц. Как заявил президент страны Владимир Путин, основной целью ее проведения является защита жителей освобожденных территорий от украинского режима.

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В Кунашакском районе Челябинской области простились с двумя погибшими на СВО военнослужащим. Об этом написал глава района Сибагатулла Аминов. «Состоялась церемония прощания с Зубаировым Вадимом и Шарафутдиновым Фуатом, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Выражаю соболезнования семьям погибших, это тяжелая и невосполнимая потеря для семьи, родственников, друзей, с которой трудно смириться. Имена наших земляков навсегда сохранятся в нашей памяти», — написал Аминов на своей странице во «ВКонтакте». Глава района отметил, что оба военнослужащих имели боевой опыт по другим военным компаниям, являлись ветеранами боевых действий. По словам Аминова, попрощаться с земляками пришли сотни людей. Военнослужащие погибли в ДТП на территории Рязанской области. По словам одной из супруг, мужьям был дан приказ доставить дрон в расположение части, однако во время возвращения машина военных выехала на встречку и врезалась в грузовик. Спецоперация РФ на Украине продолжается девятый месяц. Как заявил президент страны Владимир Путин, основной целью ее проведения является защита жителей освобожденных территорий от украинского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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