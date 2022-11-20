В челябинском районе простились с погибшими на СВО военнослужащими

В Кунашакском районе Челябинской области простились с двумя погибшими на СВО военнослужащим. Об этом написал глава района Сибагатулла Аминов.
«Состоялась церемония прощания с Зубаировым Вадимом и Шарафутдиновым Фуатом, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Выражаю соболезнования семьям погибших, это тяжелая и невосполнимая потеря для семьи, родственников, друзей, с которой трудно смириться. Имена наших земляков навсегда сохранятся в нашей памяти», — написал Аминов на своей странице во «ВКонтакте».
Глава района отметил, что оба военнослужащих имели боевой опыт по другим военным компаниям, являлись ветеранами боевых действий. По словам Аминова, попрощаться с земляками пришли сотни людей.
Военнослужащие погибли в ДТП на территории Рязанской области. По словам одной из супруг, мужьям был дан приказ доставить дрон в расположение части, однако во время возвращения машина военных выехала на встречку и врезалась в грузовик.
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