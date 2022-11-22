Недовольный отставкой пермский омбудсмен из ревности растратил бюджет

Павел Миков (слева) недоволен тем, что уступает место Игорю Сапко (справа) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в самом конце срока своих полномочий активно тратит бюджет на публикации о себе в СМИ. Источник URA.RU в ведомстве говорит, что таким образом Миков решил оставить «без денег» своего сменщика, экс-депутата госдумы Игоря Сапко. Рокировка должна произойти 24 ноября. Миков очень недоволен отставкой.

«Странным образом незадолго до ухода Павел Миков стал объявлять закупки на услуги СМИ. Ощущение, что он просто хочет оставить Сапко без денег на PR», — говорит источник. По его данным, точно также Миков в последнее время увлекся командировками. А они оплачиваются за счет бюджета в рамках определенного лимита.

Согласно данным портала госзакупок и сервиса электронных торгов «Сбербанк-АСТ», уполномоченный 7 ноября заключил два контракта на освещение своей деятельности в печатном СМИ и на телевидении. Первый заказ на 164 949 рублей получил ИД «Компаньон» (интервью с Миковым вышло 22 ноября), а второй, на 78 273 рубля, достался АНО «ЮСТА», которое обеспечивает эфиры на ГТРК «Пермь».

Кроме этого, 7 ноября был объявлен еще один аукцион на размещение информации в печати. Контракт будет подписан по максимальной цене в 180 000 рублей с единственным участником торгов, который пока неизвестен. Павел Миков не ответил на звонок URA.RU. Также не взяли трубку и в приемной уполномоченного. Игорь Сапко отказался от комментариев.

Источник в политтусовке считает, что новый уполномоченный все равно не успел бы провести закупочные процедуры до конца года. Это занимает 45 дней, а Сапко, скорее всего, будет назначен 24 ноября на пленарном заседании заксобрания. «С одной стороны, конечно, это некрасиво, вот так за несколько дней до окончания полномочий пиариться в СМИ. С другой стороны, Сапко все равно не успел бы освоить деньги, а в бюджете так не принято», — говорит он.

В 2021 году Миков заключил два контракта со СМИ. На 148 547 рублей с ИД «Компаньон» и на 758 237 рублей с телеканалом «ВЕТТА». В этом году у него истекает срок полномочий, его место после завершения формальных процедур займет экс-глава Перми, бывший депутат Госдумы Игорь Сапко. Сам Миков возглавит колледж.