21 ноября 2022

Замглавы Минобороны провел ревизию на свердловских предприятиях

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Михаил Мизинцев побывал на предприятиях военно-промышленного комплекса Фото:

Заместитель главы Минобороны РФ Михаил Мизинцев провел проверку на свердловских предприятиях, где выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска ЦВО прибыл в Свердловскую область, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны. В регион чиновника направил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Мизинцев проверил ход работы в цехах и то, насколько предприятия справляются с поставленными задачами. Руководители предприятий отчитались о процессе выполнения государственного оборонного заказа. Также Мизинцеву было доложено о реконструкции инфраструктурных объектов завода.

Информация о приезде Мизинцева появилась 21 ноября. По данным URA.RU, замглавы Минобороны должен был посетить «Серовский механический завод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

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Заместитель главы Минобороны РФ Михаил Мизинцев провел проверку на свердловских предприятиях, где выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. «Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска ЦВО прибыл в Свердловскую область, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны. В регион чиновника направил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Мизинцев проверил ход работы в цехах и то, насколько предприятия справляются с поставленными задачами. Руководители предприятий отчитались о процессе выполнения государственного оборонного заказа. Также Мизинцеву было доложено о реконструкции инфраструктурных объектов завода. Информация о приезде Мизинцева появилась 21 ноября. По данным URA.RU, замглавы Минобороны должен был посетить «Серовский механический завод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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