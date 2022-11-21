Замглавы Минобороны провел ревизию на свердловских предприятиях

22 ноября 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Михаил Мизинцев побывал на предприятиях военно-промышленного комплекса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель главы Минобороны РФ Михаил Мизинцев провел проверку на свердловских предприятиях, где выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. «Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска ЦВО прибыл в Свердловскую область, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны. В регион чиновника направил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Мизинцев проверил ход работы в цехах и то, насколько предприятия справляются с поставленными задачами. Руководители предприятий отчитались о процессе выполнения государственного оборонного заказа. Также Мизинцеву было доложено о реконструкции инфраструктурных объектов завода. Информация о приезде Мизинцева появилась 21 ноября. По данным URA.RU, замглавы Минобороны должен был посетить «Серовский механический завод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Заместитель главы Минобороны РФ Михаил Мизинцев провел проверку на свердловских предприятиях, где выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства. «Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска ЦВО прибыл в Свердловскую область, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны. В регион чиновника направил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Мизинцев проверил ход работы в цехах и то, насколько предприятия справляются с поставленными задачами. Руководители предприятий отчитались о процессе выполнения государственного оборонного заказа. Также Мизинцеву было доложено о реконструкции инфраструктурных объектов завода. Информация о приезде Мизинцева появилась 21 ноября. По данным URA.RU, замглавы Минобороны должен был посетить «Серовский механический завод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).