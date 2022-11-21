Замглавы Минобороны провел ревизию на свердловских предприятиях

Заместитель главы Минобороны РФ Михаил Мизинцев провел проверку на свердловских предприятиях, где выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
«Михаил Мизинцев в рамках рабочей поездки в войска ЦВО прибыл в Свердловскую область, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны. В регион чиновника направил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Мизинцев проверил ход работы в цехах и то, насколько предприятия справляются с поставленными задачами. Руководители предприятий отчитались о процессе выполнения государственного оборонного заказа. Также Мизинцеву было доложено о реконструкции инфраструктурных объектов завода.
Информация о приезде Мизинцева появилась 21 ноября. По данным URA.RU, замглавы Минобороны должен был посетить «Серовский механический завод» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
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