22 ноября 2022

Тюменская область получит больше денег от федералов. Сумма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
В 2023 году дополнительные поступления составят 1,9 млрд рублей Фото:

Бюджет Тюменской области на ближайшие три года хотят увеличить на общую сумму в более чем 8,3 млрд рублей, за счет поступлений из федеральной казны. Соответствующие правки правительство собирается внести в проект бюджета, сейчас они проходят антикоррупционную экспертизу. За счет дополнительных денег увеличат расходы на ряд программ, однако по части направлений траты урежут.

«Предлагается внести изменения в параметры областного бюджета на 2023—2025 годы. Доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений, предоставляемых из федерального бюджета: 2023 год — на 1 905 322 тысяч рублей, 2024 год — на 1 876 726 тысяч рублей, 2025 год — на 4 528 855 тысяч рублей», — говорится в проекте закона правительства Тюменской области.

Эти средства позволят увеличить финансирование ряда направлений. К федеральным деньгам власти добавят и областные. По итогу, к примеру, в 2023 году в общей сложности 362 млн рублей потратят на строительство дорог в районе «Алебашево» в Тюмени. А на возведение сетей водоснабжения в Тобольске еще 390,3 млн. На введение в школах ставок советников по воспитанию направят 73,8 млн, а на выдачу бесплатных лекарств и питания для детей-инвалидов — более 700 млн.

Однако часть расходов урежут. Так, на выплаты почетным донорам в следующем году направят на 212,9 млн меньше. Выплаты на покупку жилья ямальцам, переезжающим в Тюмень, урежут на 94,3 млн. Траты на оборудование городов «умными» дорожными камерами уменьшат на 44,4 млн.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Бюджет Тюменской области на ближайшие три года хотят увеличить на общую сумму в более чем 8,3 млрд рублей, за счет поступлений из федеральной казны. Соответствующие правки правительство собирается внести в проект бюджета, сейчас они проходят антикоррупционную экспертизу. За счет дополнительных денег увеличат расходы на ряд программ, однако по части направлений траты урежут. «Предлагается внести изменения в параметры областного бюджета на 2023—2025 годы. Доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений, предоставляемых из федерального бюджета: 2023 год — на 1 905 322 тысяч рублей, 2024 год — на 1 876 726 тысяч рублей, 2025 год — на 4 528 855 тысяч рублей», — говорится в проекте закона правительства Тюменской области. Эти средства позволят увеличить финансирование ряда направлений. К федеральным деньгам власти добавят и областные. По итогу, к примеру, в 2023 году в общей сложности 362 млн рублей потратят на строительство дорог в районе «Алебашево» в Тюмени. А на возведение сетей водоснабжения в Тобольске еще 390,3 млн. На введение в школах ставок советников по воспитанию направят 73,8 млн, а на выдачу бесплатных лекарств и питания для детей-инвалидов — более 700 млн. Однако часть расходов урежут. Так, на выплаты почетным донорам в следующем году направят на 212,9 млн меньше. Выплаты на покупку жилья ямальцам, переезжающим в Тюмень, урежут на 94,3 млн. Траты на оборудование городов «умными» дорожными камерами уменьшат на 44,4 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...