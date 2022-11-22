В 2023 году дополнительные поступления составят 1,9 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бюджет Тюменской области на ближайшие три года хотят увеличить на общую сумму в более чем 8,3 млрд рублей, за счет поступлений из федеральной казны. Соответствующие правки правительство собирается внести в проект бюджета, сейчас они проходят антикоррупционную экспертизу. За счет дополнительных денег увеличат расходы на ряд программ, однако по части направлений траты урежут.

«Предлагается внести изменения в параметры областного бюджета на 2023—2025 годы. Доходы увеличены за счет безвозмездных поступлений, предоставляемых из федерального бюджета: 2023 год — на 1 905 322 тысяч рублей, 2024 год — на 1 876 726 тысяч рублей, 2025 год — на 4 528 855 тысяч рублей», — говорится в проекте закона правительства Тюменской области.

Эти средства позволят увеличить финансирование ряда направлений. К федеральным деньгам власти добавят и областные. По итогу, к примеру, в 2023 году в общей сложности 362 млн рублей потратят на строительство дорог в районе «Алебашево» в Тюмени. А на возведение сетей водоснабжения в Тобольске еще 390,3 млн. На введение в школах ставок советников по воспитанию направят 73,8 млн, а на выдачу бесплатных лекарств и питания для детей-инвалидов — более 700 млн.

Однако часть расходов урежут. Так, на выплаты почетным донорам в следующем году направят на 212,9 млн меньше. Выплаты на покупку жилья ямальцам, переезжающим в Тюмень, урежут на 94,3 млн. Траты на оборудование городов «умными» дорожными камерами уменьшат на 44,4 млн.