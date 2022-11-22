К приезду губернатора в пермском городе из крана потекла чистая вода

23 ноября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

В некоторых домах из крана потекла чистая вода, сообщают жильцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Александровске Пермского края, где жители жаловались на грязную воду, бегущую из крана, к приезду губернатора Дмитрия Махонина вода очистилась. Об этом местные жители сообщили в группе «Услышано ВАлексе. Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Махонина ждут. Второй день бежит чистая вода. А завтра опять грязная будет бежать, почему так получается, интересно даже», — написал пользователь Ник Крас. Однако не все местные жители радуются чистой воде. «У нас просто с хлопьями бежит, да с червями. Мыться просто невозможно», — жалуется Ксения Крутикова. «Не знаю, у нас как бежала грязная, так и бежит грязная», — добавляет Оксана Воронцова. В администрации Александровского муниципального округа Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что причину загрязнения воды выяснить так и не удалось. «Ресурсоснабжающая компания пытается решить проблему, но пока безрезультатно, вода бежит то чистая, то грязная. Мы полагаем, что все дело в состоянии городских сетей, они изношены на 60%. На следующей неделе будем собираться с ресурсоснабжающей организацией, работниками ЖКХ и искать пути решения», — заявили власти. Ранее URA.RU сообщало, что в жители Александровска жалуются на грязь, которая бежит из крана. Власти города пытаются решить проблему.

В городе Александровске Пермского края, где жители жаловались на грязную воду, бегущую из крана, к приезду губернатора Дмитрия Махонина вода очистилась. Об этом местные жители сообщили в группе «Услышано ВАлексе. Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте». «Махонина ждут. Второй день бежит чистая вода. А завтра опять грязная будет бежать, почему так получается, интересно даже», — написал пользователь Ник Крас. Однако не все местные жители радуются чистой воде. «У нас просто с хлопьями бежит, да с червями. Мыться просто невозможно», — жалуется Ксения Крутикова. «Не знаю, у нас как бежала грязная, так и бежит грязная», — добавляет Оксана Воронцова. В администрации Александровского муниципального округа Пермского края корреспонденту URA.RU пояснили, что причину загрязнения воды выяснить так и не удалось. «Ресурсоснабжающая компания пытается решить проблему, но пока безрезультатно, вода бежит то чистая, то грязная. Мы полагаем, что все дело в состоянии городских сетей, они изношены на 60%. На следующей неделе будем собираться с ресурсоснабжающей организацией, работниками ЖКХ и искать пути решения», — заявили власти. Ранее URA.RU сообщало, что в жители Александровска жалуются на грязь, которая бежит из крана. Власти города пытаются решить проблему.