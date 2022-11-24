Правительство отчиталось о бесперебойной поставке оружия в войска 25 ноября 2022 в 01:05 Размер текста - 17 + Графики поставки оружия в армию на ближайший год утверждены правительством Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка вооружения, военной и специальной техники в российские войска идет по графикам, которые уже утверждены на ближайшее будущее. Об сообщил вице-премьер РФ, глава минпромторга Денис Мантуров. «Идет ритмичная поставка вооружения, военной и специальной техники в рамках утвержденных графиков на текущий год. Утверждены помесячные графики на последующий период», — сказал Мантуров, комментируя поставки оружия в армию в эфире телеканала «Россия-24». Также вице-премьер сообщил, что некоторые поставки опережают график. По его словам, если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, которые отвечают за разработку техники, включается в работу и ускоряет поставки. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Координационного совета потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее технические характеристики. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита на «Уралвагонзавод» поставил задачу неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущения срывов поставок вооружения, передает «Национальная служба новостей». Поставка вооружения, военной и специальной техники в российские войска идет по графикам, которые уже утверждены на ближайшее будущее. Об сообщил вице-премьер РФ, глава минпромторга Денис Мантуров. «Идет ритмичная поставка вооружения, военной и специальной техники в рамках утвержденных графиков на текущий год. Утверждены помесячные графики на последующий период», — сказал Мантуров, комментируя поставки оружия в армию в эфире телеканала «Россия-24». Также вице-премьер сообщил, что некоторые поставки опережают график. По его словам, если где-то возникают сложности, то военно-промышленная комиссия вместе с профильными институтами, которые отвечают за разработку техники, включается в работу и ускоряет поставки. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами Координационного совета потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее технические характеристики. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время визита на «Уралвагонзавод» поставил задачу неукоснительного исполнения гособоронзаказа и недопущения срывов поставок вооружения, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям