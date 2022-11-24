24 ноября 2022

Аналитики раскрыли, сколько свердловчан согласны на «серую» зарплату

Исследование Super Job: 37% свердловчан согласны на серую зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего получать зарплату в конверте готовы мужчины Фото:

Получать зарплату в конверте согласились бы 37% екатеринбуржцев. Чаще всего на такое сотрудничество соглашаются мужчины, сообщили URA.RU авторы исследования, компания Super Job.

«Получать зарплату в конверте сегодня готовы 37% екатеринбуржцев. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 39%. Мужчины традиционно соглашаются на „серый“ или „черный“ доход в полтора раза чаще женщин (45% против 26%)», — рассказали аналитики.

Больше всего свердловчан, готовых получать серую зарплату, в возрастной категории от 35 до 44 лет (44%). Респонденты с доходом меньше 50 тысяч рублей лояльнее к предложениям с серыми схемами (37%), чем те, у кого доход выше.

Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования — в 2023 году свердловчанам выгоднее всего брать отпуск в августе, марте и октябре. Это объясняется тем, что в этих месяцах больше всего рабочих дней, а при расчете отпускных это выгодное обстоятельство.

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Получать зарплату в конверте согласились бы 37% екатеринбуржцев. Чаще всего на такое сотрудничество соглашаются мужчины, сообщили URA.RU авторы исследования, компания Super Job. «Получать зарплату в конверте сегодня готовы 37% екатеринбуржцев. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 39%. Мужчины традиционно соглашаются на „серый“ или „черный“ доход в полтора раза чаще женщин (45% против 26%)», — рассказали аналитики. Больше всего свердловчан, готовых получать серую зарплату, в возрастной категории от 35 до 44 лет (44%). Респонденты с доходом меньше 50 тысяч рублей лояльнее к предложениям с серыми схемами (37%), чем те, у кого доход выше. Ранее URA.RU приводило результаты другого исследования — в 2023 году свердловчанам выгоднее всего брать отпуск в августе, марте и октябре. Это объясняется тем, что в этих месяцах больше всего рабочих дней, а при расчете отпускных это выгодное обстоятельство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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