В челябинских пресервах обнаружили рыбу без сертификатов качества

Ветеринар внес на склад около 18 кг несертифицированных пресервов Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

На одном из челябинских предприятий обнаружили пресервы без ветеринарных сертификатов и документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При проверке рыбного предприятия установлено, что специалист оформляет акты несоответствия для добавления в оборот продукции без ветеринарных документов. Его действия нарушают требований ст. 2.1 закона РФ „О ветеринарии“», — объяснили URA.RU в ведомстве.

Специалист, который отвечал за ветеринарный контроль, внес на склад 17,9 кг пресервов. Притом рыбные продукты не проходили проверки. Управлением выдано предостережение на имя руководителя предприятия о недопустимости выявленных нарушений.

Ранее в челябинские детсады и школы поставляли продукты с фальшивым сроком годности. Предприятие изменяло сроки годности на заграничных субпродуктах, чтобы поставлять их под своим именем.