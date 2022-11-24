24 ноября 2022

В челябинских пресервах обнаружили рыбу без сертификатов качества

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба, пресервы
Ветеринар внес на склад около 18 кг несертифицированных пресервов Фото:

На одном из челябинских предприятий обнаружили пресервы без ветеринарных сертификатов и документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При проверке рыбного предприятия установлено, что специалист оформляет акты несоответствия для добавления в оборот продукции без ветеринарных документов. Его действия нарушают требований ст. 2.1 закона РФ „О ветеринарии“», — объяснили URA.RU в ведомстве.

Специалист, который отвечал за ветеринарный контроль, внес на склад 17,9 кг пресервов. Притом рыбные продукты не проходили проверки. Управлением выдано предостережение на имя руководителя предприятия о недопустимости выявленных нарушений.

Ранее в челябинские детсады и школы поставляли продукты с фальшивым сроком годности. Предприятие изменяло сроки годности на заграничных субпродуктах, чтобы поставлять их под своим именем.

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На одном из челябинских предприятий обнаружили пресервы без ветеринарных сертификатов и документов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «При проверке рыбного предприятия установлено, что специалист оформляет акты несоответствия для добавления в оборот продукции без ветеринарных документов. Его действия нарушают требований ст. 2.1 закона РФ „О ветеринарии“», — объяснили URA.RU в ведомстве. Специалист, который отвечал за ветеринарный контроль, внес на склад 17,9 кг пресервов. Притом рыбные продукты не проходили проверки. Управлением выдано предостережение на имя руководителя предприятия о недопустимости выявленных нарушений. Ранее в челябинские детсады и школы поставляли продукты с фальшивым сроком годности. Предприятие изменяло сроки годности на заграничных субпродуктах, чтобы поставлять их под своим именем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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