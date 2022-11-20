20 ноября 2022

В челябинские детсады и школы поставляли продукты с фальшивыми сроками годности

© Служба новостей «URA.RU»
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Агрофирма Ариант, продовольственная безопасность. Челябинск, свинина, продовольствие, фарш, еда, мясо, апк, сельское хозяйство
Субпродукты с фальшивым сроком годности завезли в 150 дошкольных и 7 школьных детских учреждений Фото:

Челябинская фирма изменяла сроки годности заграничных субпродуктов, чтобы поставлять их в детские учреждения под знаком собственного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области.

«Предприятие из Челябинска неправомерно поставляло продукцию в дошкольные учреждения. Оно получало от челябинских предприятий субпродукты производства Аргентины и Парагвая, по документам переводило полученную продукцию в продукцию собственного производства, изменяя при этом даты выработки и незаконно уменьшая сроки годности», — проинформировали URA.RU в ведомстве.

Документы изменялись по причине того, что субпродукты для детсадов и школ не должны быть по срокам годности более шести месяцев. Это указано в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По данным ведомства, продукты поступили в 150 детсадов и семь школ города. Материалы о нарушении направлены в правоохранительные органы.

Ранее в челябинских сосисках и фарше нашли опасную добавку. Руководству предприятия было вынесено предостережение.

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Челябинская фирма изменяла сроки годности заграничных субпродуктов, чтобы поставлять их в детские учреждения под знаком собственного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области. «Предприятие из Челябинска неправомерно поставляло продукцию в дошкольные учреждения. Оно получало от челябинских предприятий субпродукты производства Аргентины и Парагвая, по документам переводило полученную продукцию в продукцию собственного производства, изменяя при этом даты выработки и незаконно уменьшая сроки годности», — проинформировали URA.RU в ведомстве. Документы изменялись по причине того, что субпродукты для детсадов и школ не должны быть по срокам годности более шести месяцев. Это указано в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По данным ведомства, продукты поступили в 150 детсадов и семь школ города. Материалы о нарушении направлены в правоохранительные органы. Ранее в челябинских сосисках и фарше нашли опасную добавку. Руководству предприятия было вынесено предостережение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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