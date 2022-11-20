В челябинские детсады и школы поставляли продукты с фальшивыми сроками годности

Субпродукты с фальшивым сроком годности завезли в 150 дошкольных и 7 школьных детских учреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская фирма изменяла сроки годности заграничных субпродуктов, чтобы поставлять их в детские учреждения под знаком собственного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской области.

«Предприятие из Челябинска неправомерно поставляло продукцию в дошкольные учреждения. Оно получало от челябинских предприятий субпродукты производства Аргентины и Парагвая, по документам переводило полученную продукцию в продукцию собственного производства, изменяя при этом даты выработки и незаконно уменьшая сроки годности», — проинформировали URA.RU в ведомстве.

Документы изменялись по причине того, что субпродукты для детсадов и школ не должны быть по срокам годности более шести месяцев. Это указано в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». По данным ведомства, продукты поступили в 150 детсадов и семь школ города. Материалы о нарушении направлены в правоохранительные органы.

Ранее в челябинских сосисках и фарше нашли опасную добавку. Руководству предприятия было вынесено предостережение.