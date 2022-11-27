В Китай вывезли десятки тысяч кубометров пермской березы

28 ноября 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

С начала года из Пермского края вывезено 108,282 тысячи кубометров леса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из Пермского края в Китай вывозится большое количество леса. Только за ноябрь экспортировано 14,4 тысячи кубометров пиломатериала. В основном из региона вывозится береза, рассказали в Россельхознадзоре. «Всего с начала 2022 года из Пермского края вывезено 108,282 тысячи кубометров пиломатериалов в Китай. Большую часть экспорта составил пиломатериал из березы», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Кроме легальной, в Пермском крае происходит и незаконная вырубка леса. Как рассказывало URA.RU, в ноябре полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали шестерых участников организованной группы, которых подозревают в незаконной рубке леса. Ущерб от их деятельности оценивают более чем в 11 млн рублей.

Из Пермского края в Китай вывозится большое количество леса. Только за ноябрь экспортировано 14,4 тысячи кубометров пиломатериала. В основном из региона вывозится береза, рассказали в Россельхознадзоре. «Всего с начала 2022 года из Пермского края вывезено 108,282 тысячи кубометров пиломатериалов в Китай. Большую часть экспорта составил пиломатериал из березы», — сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Кроме легальной, в Пермском крае происходит и незаконная вырубка леса. Как рассказывало URA.RU, в ноябре полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали шестерых участников организованной группы, которых подозревают в незаконной рубке леса. Ущерб от их деятельности оценивают более чем в 11 млн рублей.