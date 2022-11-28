Продюсер с ТНТ, который снял «Физрука», «прокачает» студентов в ХМАО

Креативный продюсер сериалов «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов стал спикером на образовательном проекте OKOLO VESNA. МЕДИА, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает аккаунт мэрии города ВКонтакте.
«Образовательный проект OKOLO VESNA. МЕДИА собрал 60 творческих, креативных и горящих своим делом студентов из ХМАО. Спикерами стали креативный продюсер канала ТНТ Александр Вялых и сценарист, продюсер сериалов „Физрук“ и „Мир! Дружба! Жвачка!“ Александр Белов», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в следующем году студенты Нижневартовского госуниверситета смогут поехать учиться в турецкий университет Алтынбаш. Прошедшие конкурс студенты смогут в течение семестра бесплатно учиться за границей и получать стипендию, которая покроет все расходы.
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