28 ноября 2022
27 ноября 2022

Продюсер с ТНТ, который снял «Физрука», «прокачает» студентов в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электропоезд
Александр Белов проведет интенсив со студентами-журналистами Фото:

Креативный продюсер сериалов «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов стал спикером на образовательном проекте OKOLO VESNA. МЕДИА, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает аккаунт мэрии города ВКонтакте.

«Образовательный проект OKOLO VESNA. МЕДИА собрал 60 творческих, креативных и горящих своим делом студентов из ХМАО. Спикерами стали креативный продюсер канала ТНТ Александр Вялых и сценарист, продюсер сериалов „Физрук“ и „Мир! Дружба! Жвачка!“ Александр Белов», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в следующем году студенты Нижневартовского госуниверситета смогут поехать учиться в турецкий университет Алтынбаш. Прошедшие конкурс студенты смогут в течение семестра бесплатно учиться за границей и получать стипендию, которая покроет все расходы.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Креативный продюсер сериалов «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Александр Белов стал спикером на образовательном проекте OKOLO VESNA. МЕДИА, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает аккаунт мэрии города ВКонтакте. «Образовательный проект OKOLO VESNA. МЕДИА собрал 60 творческих, креативных и горящих своим делом студентов из ХМАО. Спикерами стали креативный продюсер канала ТНТ Александр Вялых и сценарист, продюсер сериалов „Физрук“ и „Мир! Дружба! Жвачка!“ Александр Белов», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в следующем году студенты Нижневартовского госуниверситета смогут поехать учиться в турецкий университет Алтынбаш. Прошедшие конкурс студенты смогут в течение семестра бесплатно учиться за границей и получать стипендию, которая покроет все расходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...