В челябинском селе из-за аварии вводили режим ЧС

Авария на газораспределительной подстанции оставила без снабжения около 500 домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Варна Челябинской области на сутки ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, режим вводили на время переподключения потребителей к газу.

«29 ноября в селе Варна произошло отключение газа из-за аварии на газораспределительной подстанции. Без снабжения остались около 1,5 тысячи человек. В этот же день глава района Константин Моисеев ввел режим ЧС на время переподключения», — сообщил источник.

В пресс-службе администрации района не смогли ответить на вопрос о длительности введенного режима. В правительстве области URA.RU сообщили, что уже 30 ноября снабжение домов газом было восстановлено. Режим ЧС снят.