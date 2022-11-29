В челябинском селе из-за аварии вводили режим ЧС

В селе Варна Челябинской области на сутки ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, режим вводили на время переподключения потребителей к газу.
«29 ноября в селе Варна произошло отключение газа из-за аварии на газораспределительной подстанции. Без снабжения остались около 1,5 тысячи человек. В этот же день глава района Константин Моисеев ввел режим ЧС на время переподключения», — сообщил источник.
В пресс-службе администрации района не смогли ответить на вопрос о длительности введенного режима. В правительстве области URA.RU сообщили, что уже 30 ноября снабжение домов газом было восстановлено. Режим ЧС снят.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog