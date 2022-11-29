29 ноября 2022

В челябинском селе из-за аварии вводили режим ЧС

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Инспекция строящегося в Карабаше газопровода-закольцовки для увеличения мощности ГРС «Карабаш» после модернизации. Карабаш, газ, огнеопасно газ, газификация, газовое оборудование
Авария на газораспределительной подстанции оставила без снабжения около 500 домов Фото:

В селе Варна Челябинской области на сутки ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, режим вводили на время переподключения потребителей к газу.

«29 ноября в селе Варна произошло отключение газа из-за аварии на газораспределительной подстанции. Без снабжения остались около 1,5 тысячи человек. В этот же день глава района Константин Моисеев ввел режим ЧС на время переподключения», — сообщил источник.

В пресс-службе администрации района не смогли ответить на вопрос о длительности введенного режима. В правительстве области URA.RU сообщили, что уже 30 ноября снабжение домов газом было восстановлено. Режим ЧС снят.

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В селе Варна Челябинской области на сутки ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района, режим вводили на время переподключения потребителей к газу. «29 ноября в селе Варна произошло отключение газа из-за аварии на газораспределительной подстанции. Без снабжения остались около 1,5 тысячи человек. В этот же день глава района Константин Моисеев ввел режим ЧС на время переподключения», — сообщил источник. В пресс-службе администрации района не смогли ответить на вопрос о длительности введенного режима. В правительстве области URA.RU сообщили, что уже 30 ноября снабжение домов газом было восстановлено. Режим ЧС снят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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