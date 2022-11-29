В пермском минздраве назвали число пострадавших в пожаре на ТЭЦ

Минздрав: в пожаре на пермской ТЭЦ пострадали 2 человека

30 ноября 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Горит кровля котлово-турбинного цеха на пермской ТЭЦ-9 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших из-за пожара на ТЭЦ-9. В ведомстве рассказали сколько медиков дежурит на месте. «На данный момент есть информация о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. На месте пожара работают 3 бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара, по информации МЧС горит кровля котлово-турбинного цеха. Из здания было эвакуировано более 500 человек.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших из-за пожара на ТЭЦ-9. В ведомстве рассказали сколько медиков дежурит на месте. «На данный момент есть информация о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. На месте пожара работают 3 бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара, по информации МЧС горит кровля котлово-турбинного цеха. Из здания было эвакуировано более 500 человек.