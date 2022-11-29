29 ноября 2022

В пермском минздраве назвали число пострадавших в пожаре на ТЭЦ

Минздрав: в пожаре на пермской ТЭЦ пострадали 2 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Горит кровля котлово-турбинного цеха на пермской ТЭЦ-9 Фото:

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших из-за пожара на ТЭЦ-9. В ведомстве рассказали сколько медиков дежурит на месте.

«На данный момент есть информация о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. На месте пожара работают 3 бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара, по информации МЧС горит кровля котлово-турбинного цеха. Из здания было эвакуировано более 500 человек.

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В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края сообщили о двух пострадавших из-за пожара на ТЭЦ-9. В ведомстве рассказали сколько медиков дежурит на месте. «На данный момент есть информация о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. На месте пожара работают 3 бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара, по информации МЧС горит кровля котлово-турбинного цеха. Из здания было эвакуировано более 500 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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