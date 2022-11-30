Депутат Кирьянов призвал повысить штрафы за утечку персональных данных

30 ноября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Артем Кирьянов пожелал россиянам соблюдать цифровую гигиену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Необходимо ввести оборотные штрафы для компаний, допускающих утечки персональных данных. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «С развитием цифровизации, утечки данных нарастают. И их необходимо пресекать. Мы действительно рассчитываем, что те компании, которые работают с персональными данными, собирают и используют их, должны пересмотреть свое отношение. Здесь не место халатности. Для этого необходимо вводить систему оборотных штрафов. Чтобы компании понимали: из их оборота будут изъяты деньги, существенные для их бизнеса, за то, что они не обеспечивают должный уровень защиты. Сейчас в КоАП штрафы в пределах десятков, максимум сотен тысяч рублей. Этим компании могут пренебречь», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, ответственность должна лежать на всех, кто имеет отношение к персональным данным. «Крайне важно, чтобы риски были не только на стороне людей, но и юрлиц, которые такие данные выдают в сеть и делают возможным их похищение и дальнейшее использование. Но чтобы операторы данных чувствовали всю меру ответственности», — подчеркнул депутат. Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что можно ввести систему поощрений. «Государству здесь стоит действовать не только методом кнута, но и регулярно раздавать „пряники“. Например, можно по итогам конкурсов поощрять компании, которые провели наиболее эффективные мероприятия по защите данных, выделять гранты за лучшие разработки в сфере ИБ. Также властям нужно продолжать быть локомотивом просветительской работы по теме информационной безопасности», — сообщил эксперт. Кирьянов добавил, что работа над защитой персональных данных не прекратится. «Госсистема защиты уже доказала свою эффективность. Достаточно серьезные усилия предпринимает Минцифры и Роскомнадзор. Мы вместе с коллегами из правительства, с депутатами Госдумы будем дальше совершенствовать законодательство по защите персональных данных. К частным компаниям пока есть серьезные вопросы. Важно, чтобы все стороны понимали глубину своей ответственности. Хочу пожелать россиянам быть более внимательными к своей информации, соблюдать цифровую гигиену, быть внимательными и не пользоваться сомнительными сервисами», — заявил парламентарий. Арсентьев напомнил, что обеспечить информационную безопасность сложно. «Предотвращение утечек — процесс постоянный, комплексный и сложный. Чем глубже уровень цифровизации и чем больше у компании конфиденциальных данных, тем сложнее ей обеспечивать их защиту», — объяснил специалист. Международным днем защиты информации проходит 30 ноября. Он создан для того, чтобы напомнить о важности обезопасить свои данные. Праздник появился в 1988 году, после первой массовой атаки сетевого «червя». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо ввести оборотные штрафы для компаний, допускающих утечки персональных данных. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «С развитием цифровизации, утечки данных нарастают. И их необходимо пресекать. Мы действительно рассчитываем, что те компании, которые работают с персональными данными, собирают и используют их, должны пересмотреть свое отношение. Здесь не место халатности. Для этого необходимо вводить систему оборотных штрафов. Чтобы компании понимали: из их оборота будут изъяты деньги, существенные для их бизнеса, за то, что они не обеспечивают должный уровень защиты. Сейчас в КоАП штрафы в пределах десятков, максимум сотен тысяч рублей. Этим компании могут пренебречь», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, ответственность должна лежать на всех, кто имеет отношение к персональным данным. «Крайне важно, чтобы риски были не только на стороне людей, но и юрлиц, которые такие данные выдают в сеть и делают возможным их похищение и дальнейшее использование. Но чтобы операторы данных чувствовали всю меру ответственности», — подчеркнул депутат. Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев отметил, что можно ввести систему поощрений. «Государству здесь стоит действовать не только методом кнута, но и регулярно раздавать „пряники“. Например, можно по итогам конкурсов поощрять компании, которые провели наиболее эффективные мероприятия по защите данных, выделять гранты за лучшие разработки в сфере ИБ. Также властям нужно продолжать быть локомотивом просветительской работы по теме информационной безопасности», — сообщил эксперт. Кирьянов добавил, что работа над защитой персональных данных не прекратится. «Госсистема защиты уже доказала свою эффективность. Достаточно серьезные усилия предпринимает Минцифры и Роскомнадзор. Мы вместе с коллегами из правительства, с депутатами Госдумы будем дальше совершенствовать законодательство по защите персональных данных. К частным компаниям пока есть серьезные вопросы. Важно, чтобы все стороны понимали глубину своей ответственности. Хочу пожелать россиянам быть более внимательными к своей информации, соблюдать цифровую гигиену, быть внимательными и не пользоваться сомнительными сервисами», — заявил парламентарий. Арсентьев напомнил, что обеспечить информационную безопасность сложно. «Предотвращение утечек — процесс постоянный, комплексный и сложный. Чем глубже уровень цифровизации и чем больше у компании конфиденциальных данных, тем сложнее ей обеспечивать их защиту», — объяснил специалист. Международным днем защиты информации проходит 30 ноября. Он создан для того, чтобы напомнить о важности обезопасить свои данные. Праздник появился в 1988 году, после первой массовой атаки сетевого «червя».